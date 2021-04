Eduard Heger: Núdzový stav musí byť predĺžený, uvoľňovanie opatrení je riziko

„Musíme ho predĺžiť,“ reagoval premiér Eduard Heger pri debate o predĺžení núdzového stavu v relácii V politike na TA3. Vláda by to mala schváliť do stredy 28. apríla. V médiách sa síce cez týždeň vyskytli náznaky, že sa núdzový stav nepredĺži, no napokon zrejme zostane všetko po starom.

„V tomto stave ešte nie sme v štádiu, aby sme núdzový stav nemuseli predĺžiť,“ povedal Heger. Premiér podotkol, že predĺžovanie núdzového stavu nie je príjemné a vláda nemá záujem ho predlžovať zbytočne, ak to nebude treba. Vyhlasovanie núdzového stavu by malo byť nahradené pandemickým zákonom.

Premiér ďalej uviedol, že uvoľňovanie opatrení predstavuje riziko. Vedci síce odporúčali odloženie otvárania prevádzok ešte o týždeň, no vláda sa musí držať schváleného Covid automatu. Heger však následne priznal, že pri jeho vytváraní sa nerátalo napríklad s britskou mutáciou, ktorá sa momentálne vo veľkom vyskytuje aj na našom území. Tým v podstate priznal, že Covid automat je neaktuálny.

Zmena testovania

Zmeniť by sa mohol aj spôsob testovania, kde Eduard Heger spochybnil jeho efektivitu. „Dostávame sa do bodu, kde to hraničí s efektivitou testovania,“ vyjadril sa. Celoplošné testovanie na Slovensku prebieha už niekoľko mesiacov a bežne testovanie odhalí menej ako 1% pozitívnych prípadov u desiatok tisíc testov. Jej cena a efektivita je spochybňovaná už dlhšie.