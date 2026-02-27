Môže to byť otázka niekoľkých hodín: Napätie rastie, krajiny odporúčajú opustiť Irán

Čína v piatok vyzvala svojich občanov, aby čo najskôr opustili Irán. Tento krok zdôvodnila hrozbou útokov zo strany Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. USA stupňujú hrozby voči Iránu a pokračujú v najväčšom vojenskom posilňovaní v regióne Blízkeho východu za posledné desaťročia.
„Čínskym občanom, ktorí sa momentálne nachádzajú v Iráne, odporúčame, aby čo najskôr opustili krajinu,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach. Čínske ministerstvo už predtým svojim občanom odporučilo, aby „vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu“ zatiaľ do Iránu necestovali.
Pomoc diplomatických misií a kontext rokovaní
Rezort dodal, že čínske veľvyslanectvá a konzuláty v Iráne a susedných krajinách poskytnú „potrebnú pomoc“ čínskym občanom, ktorí sa snažia odcestovať komerčnými letmi alebo pozemnými trasami. Odporúčanie prišlo deň po skončení tretieho kola rokovaní o iránskom jadrovom programe medzi Teheránom a Washingtonom.
Veľvyslanectvo USA v Jeruzaleme v piatok oznámilo, že pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu povoľuje odchod časti personálu a rodinných príslušníkov z Izraela. Urobilo tak v čase rastúceho napätia a možného amerického úderu na Irán. Informujú o tom agentúry AP a AFP.
Pozastavené lety a preventívne opatrenia
Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v e-maile zamestnancom uviedol, že po konzultáciách s Washingtonom bolo rozhodnuté povoliť tzv. autorizovaný odchod pre tých členov diplomatickej misie, ktorí si to želajú. Zároveň im odporučil odcestovať čo najskôr, lebo komerčné lety v najbližších dňoch môžu, ale nemusia byť dostupné.
Niektoré letecké spoločnosti už medzičasom oznámili pozastavenie letov z telavivského letiska Bena Guriona a viaceré krajiny prijali podobné preventívne opatrenia ako USA: Austrália tento týždeň nariadila odchod rodinných príslušníkov svojich diplomatov z Izraela. India a viaceré európske štáty zároveň odporučili svojim občanom vyhnúť sa cestám do Iránu.
V rámci príprav na možné krízové scenáre Spojené štáty v posledných týždňoch sústreďujú na Blízkom východe svoje letecké a námorné sily. Odporúčania pre personál veľvyslanectva USA prišli po tom, ako sa vo štvrtok v Ženeve konali rokovania o iránskom jadrovom programe medzi Iránom a Spojenými štátmi. Žiadna zo strán oficiálne neoznámila konkrétne výsledky, ale ománsky minister zahraničných vecí Badr Busajdí, ktorý sprostredkúva rokovania medzi Teheránom a Washingtonom, uviedol, že došlo k výraznému pokroku.
Prípadný útok na Irán by neviedol k dlhotrvajúcej vojne
Americký viceprezident J. D. Vance je presvedčený, že prípadný americký útok na Irán by neviedol k dlhotrvajúcej vojne na Blízkom východe. Vyjadril sa tak v rozhovore pre denník Washington Post, na ktorý sa v noci na piatok odvolala agentúra AFP, píše TASR.
Americký prezident Donald Trump v snahe prinútiť Teherán, aby pristúpil na jadrovú dohodu, zhromaždil na Blízkom východe najväčšiu vojenskú silu za posledné desaťročia. Do oblasti nasadil veľké množstvo plavidiel vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, deviatich torpédoborcov a troch ďalších bojových lodí.
Viacerí kritici upozorňujú, že prípadný americký útok by mohol viesť k dlhotrvajúcej regionálnej vojne. Vance však takýto scenár nepovažuje za realistický.
„Myšlienka, že budeme roky vo vojne na Blízkom východe s koncom v nedohľadne – neexistuje žiadna šanca, že sa to stane,“ povedal Vance. Viceprezident zopakoval, že preferovanou cestou americkej vlády je diplomacia. „Ale naozaj to závisí od toho, čo Iránci urobia a čo povedia,“ deklaroval.
V Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo tretie kolo rokovaní o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí ich označil za doteraz „najintenzívnejšie“ a uviedol, že dosiahli „dobrý pokrok“. Po technických diskusiách, ktoré sa uskutočnia v pondelok vo Viedni, Arákčí očakáva štvrté kolo rozhovorov. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo uskutočniť skôr ako o týždeň.
