Môže to byť horšie ako covid: Európou sa šíri nebezpečný vírus, experti sa obávajú ďalšej pandémie

Ilustračná foto: TASR/ Martin Baumann

Nina Malovcová
Odborníci varujú pred možnou pandémiou horšou ako COVID-19.

Odborníci varujú pred možnou pandémiou horšou ako COVID-19. V Európe sa šíri vtáčia chrípka, ktorá zabíja milióny vtákov a môže predstavovať hrozbu aj pre ľudí.

Podľa informácií portálu welt.de sa vtáčia chrípka šíri Európou s rastúcou intenzitou a spôsobuje masívne úhyny voľne žijúcich vtákov. Odborníci upozorňujú, že pri určitých mutáciách by vírus mohol preskočiť aj na človeka, čo vyvoláva obavy z možnej novej pandémie.

Situácia pripomína obdobie pred pandémiou COVID-19

Vírus H5 sa v posledných mesiacoch šíri nielen medzi divokými populáciami, ale aj v chovoch hospodárskych zvierat. Riaditeľka francúzskeho Respiračného centra Pasteurovho inštitútu Marie-Anne Rameix-Welti varovala, že „chrípka s označením H5 sa intenzívne šíri medzi hospodárskymi zvieratami, najmä medzi domácou hydinou. Mnohé zvieratá sú v kontakte s ľuďmi, a preto sa obávame nárastu prenosu na človeka.“

Ľudia majú prirodzené protilátky proti sezónnym typom H1 a H3, no nie proti kmeňu H5, ktorý aktuálne dominuje vo vtáčích populáciách. Odborníci preto vidia paralelu s obdobím pred vypuknutím ochorenia COVID-19, keď ľudský organizmus nemal žiadnu existujúcu imunitu.

Nebezpečenstvo pre mladých aj zdravých ľudí

Zatiaľ čo COVID-19 najviac ohrozoval starších a chronicky chorých pacientov, vírusy chrípky môžu byť smrteľné aj pre mladých a zdravých ľudí vrátane detí. V USA spôsobil najväčšie škody kmeň H5N1, ktorý sa rozšíril v chovoch hydiny a nedávno sa objavil aj u dojných kráv.

Vo Washingtone bol navyše v tomto mesiaci potvrdený prvý prípad nákazy človeka kmeňom H5N5. Infikovaný muž zomrel, hoci trpel aj inými zdravotnými problémami.

