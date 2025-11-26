Moderná, elegantná a nadčasová: Farba roka 2026 bude dominovať móde aj interiérom

Farby dokážu formovať atmosféru aj náladu a často odrážajú to, čo ako spoločnosť prežívame. Preto výber farby roka nie je len otázkou trendov, ale aj hodnôt a pocitov, ktoré prináša.
Transformative Teal, ako uviedol magazín Svět ženy, je odtieň, v ktorom sa pre rok 2026 stretáva túžba po pokoji s potrebou jemnej energie a nových impulzov. Sýta modrozelená so zelenkastým nádychom vystihuje obdobie, v ktorom túžime trochu spomaliť, získať odstup od každodenného zhonu a zároveň si ponechať priestor na tvorivosť aj nové smerovanie. Pôsobí moderne aj nadčasovo a nesie v sebe prirodzenú rovnováhu medzi silou a jemnosťou.
Farba, ktorá reaguje na svet aj na náš priestor
Transformative Teal prirodzene vychádza z potreby spomaliť v rýchlom, často preplnenom svete. Má v sebe sviežosť, ktorá neruší a pokoj, ktorý nepôsobí pasívne. Tóny tejto farby spájajú hĺbku a ľahkosť tak, že pôsobia vyrovnane a zároveň podporujú chuť skúšať nové veci.
Rovnako prirodzene ukáže aj v interiéri, pretože prináša harmóniu, podporuje sústredenie a dodáva miestnostiam nenápadnú eleganciu. Dizajnéri ju odporúčajú všade tam, kde si chceme vytvoriť priestor pre pokoj a jasné uvažovanie. Či je na stenách, textíliách alebo drobných doplnkoch, dokáže priestor osviežiť a zároveň zachovať jeho útulnosť.
