Moderátorka Soňa Müllerová prezrádza tajomstvo ženského šarmu: Postačí vám na to tento jeden detail

Trendy prichádzajú a odchádzajú, no niektoré strihy a nápady majú nadčasovú silu. Peplum je dôkazom, že jediný jemný detail dokáže zmeniť celý outfit a pridať mu šmrnc bez ohľadu na to, koľko sviečok horí na torte, a moderátorka Soňa Müllerová ukázala, že to funguje dokonale aj v praxi.
Ako napísala Soňa Müllerová na svojom Instagrame k fotke, stavila na elegantný červený model s jemným volánikom, ktorý okamžite zaujal. Pripomenula, že aj drobný detail v strihu, akým je malý volánik, dokáže z obyčajného outfitu vytvoriť neprehliadnuteľný kúsok.
Čaro peplum strihu
„Malý volán – veľký efekt. Niekedy stačí jediný detail v strihu – napríklad takýto malý volánik a outfit je neprehliadnuteľný. Peplum – robí zázraky – vytvára ilúziu užšieho drieku, je pohodlný a pôsobí žensky. Peplum sa nosil už v stredoveku, ale preslávil ho Dior vo svojom New Look,“ napísala Soňa Müllerová.
Vďaka nadčasovému strihu a výraznej červenej farbe pôsobí outfit energicky a sebavedome a nestratí sa pri spoločenských udalostiach, ani počas bežného dňa v meste.
