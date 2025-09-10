Moderátorka Soňa Müllerová prekvapila fanúšikov: Jej dovolenková energia vás dostane

Foto: Instagram (muller.sona)

Frederika Lyžičiar
Soňa Müllerová a Emma Tekelyová si užívajú leto pri mori a s fanúšikmi sa delia o svoju radosť aj pozitívnu energiu.

Nič nedokáže povzbudiť viac, než čerstvý morský vzduch a dni plné pohody pri vode. Dve známe dámy slovenskej televíznej scény ukázali, že aj po rokoch pred kamerami si dokážu dopriať chvíle oddychu s noblesou a šarmom. 

Na Instagrame napísala príspevok moderátorka Soňa Müllerová, ktorá zverejnila fotografiu so svojou dlhoročnou kolegyňou a priateľkou Emmou Tekelyovou. Obe momentálne trávia spoločné chvíle pri mori a podelili sa o ne aj s fanúšikmi.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Prirodzená krása pri mori

Na zverejnenej fotografii pózujú dve známe dámy v ležérnych letných outfitoch – v prúžkovaných košeliach, klobúkoch a s úsmevom, ktorý jasne prezrádza, že si dovolenkové dni naplno vychutnávajú. V pozadí sa trbliece more a loďky, čo ešte viac podčiarkuje dovolenkovú atmosféru.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)


Müllerová k snímke pridala slová, ktoré vystihujú pocit letnej pohody: „Nič nie je lepšie ako originál plážové vlny. Určite poznáte ten úžasný prímorský pocit slobody a voľnosti. Všetkým vám posielam kúsok mora a moooore pozitívnej energie…“

Reakcie fanúšikov

