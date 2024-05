Moderátorka Jančkárová sa prvýkrát vyjadrila k politike: „Svojské poňatie zmierenia,“ odkázala Blahovi

Pred viac ako dvoma týždňami strelec viackrát vystrelil na predsedu vlády Roberta Fica. Ten od toho momentu leží v banskobystrickej nemocnici. V spoločnosti sa objavili snahy o zmier, ten však naďalej ruší ukazovanie na „vinníka“.

Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha pár hodín po tragickej udalosti v Handlovej vystúpil pred médiá a ukázal prstom nielen na ne, ale aj na opozíciu. Na niekoľko dní sa zo svojho účtu na Telegrame stiahol, dnes už opäť útočí na médiá a za obeť si, ako niekoľkokrát v minulosti, vybral Martu Jančkárovú, dlhoročnú tvár RTVS.

Blaha neprestáva s útočnými statusmi

„Predseda Smeru Robert Fico leží po atentáte v nemocnici a najnezávislejšia moderátorka v dejinách žurnalistiky Marta Jančkárová z RTVS už prišla na to, kto za to môže – Ľuboš Blaha,“ napísal pred niekoľkými dňami.

Blaha tvrdí, že RTVS našla vinníka a mal by ním byť práve on. Naráža tiež na reláciu O 5 minút 12, z ktorej sme sa vraj mali dozvedieť, že „opozícia za nič nemôže a prezidentka Čaputová samu seba vychválila do nebies“.

Dodal tiež, že sa počas relácie mal riešiť jeden poslanec, a to „zlý Blaha“.

„Keď im Jano Richter flochol, že autorom parlamentného uznesenia o zmierení som ja, Jančkárovej sa zrútil svet. Tak veľmi chcela zo mňa urobiť toho najhoršieho a bum nevyšlo. Ja len, že toto je moderátorka verejnoprávneho média – namiesto toho, aby riešila vinníka atentátu, ona kope do nás, do Smeru, do obete,“ pokračuje Blaha ďalej.

Moderátorka reaguje na jeho tvrdenia

Marta Jančkárová, ktorá, ako sama píše, v statusoch nezvykne reagovať na politikov či politiku, pretože má od nej odstup a zaoberá sa ňou len v nevyhnutnej miere, na tento status Luboša Blahu odpovedala a snažila sa veci uviesť na pravú mieru.

„Odmietam sa zmieriť s tým, že stokrát opakovaná lož sa má stať pravdou. Preto budem brániť predovšetkým médium, v ktorom pracujem, pretože je to tímová práca. Poslanec národnej rady, ktorému súdy prikázali vymazať útočné a klamlivé statusy voči hlave štátu, pokračuje v osočovaní voči ďalším ľuďom, vrátane novinárov,“ napísala.

Pripomenula tiež, že jeho materská strana tieto vyjadrenia zverejnila na svojej stránke, čo je „svojské poňatie zmierenia“.

Ďalej tak, ako to zvykne robiť Blaha, vyjadrila sa v očíslovaných bodoch k jeho obvineniam.

„Nie je pravdivé tvrdenie, že „V RTVS už našli vinníka atentátu, som to ja“. Taktiež nie je pravda, že sa riešil ako vinník polarizácie len jeden poslanec. Riešila sa aj opozícia, demonštrácie, znázornené šibenice,“ odkazuje.

Jančkárová pritom, rovnako ako Blaha, naráža na nedávny rozhovor s hlavou štátu Zuzanou Čaputovou, ktorá má pred sebou posledné dni v úrade.

Vysvetľuje, že spomenutie konkrétneho poslanca nemá nič spoločné s nenávisťou. „Keď spomíname jeden politický tábor, nemôžeme v rámci objektivity nespomenúť ten druhý. A pritom relácia bola zmierlivá, odznelo v nej veľa iných vecí, vrátane toho, ako spomínaný poslanec hecoval dav proti hlave štátu na mítingu.“

V rozhovore zaznelo aj to, ako prezidentka počas celého obdobia čelila vyhrážkam a nadávkam, i to, že polícia musela riešiť osobu, ktorá vnikla na dvor jej domu.

Zmienili tiež strelca zo Zámockej, ktorý spáchal teroristický čin proti osobách LGBTI+ komunity, pričom sa ukázalo, že jeho pôvodným cieľom bol vtedajší predseda vlády Eduard Heger.

„To všetko sú tiež prejavy nenávisti. Som presvedčená, že toto všetko vie aj autor urážajúcich a nepravdivých tvrdení (či jeho kolegovia). Že prečo v tom napriek všetkému pokračujú, nechám už bez odpovede,“ uzatvorila.