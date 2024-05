Prežila mečiarizmus, zničiť ju môže Fico: Ľudia protestovali proti valcovaniu demokracie v Markíze. „Stop cenzúre,“ odkázali

Na konci nedeľnej diskusnej relácie Na telo sa dlhoročný moderátor a tvár tohto formátu obrátil na ľudí. Po tom, ako televízia Markíza oznámila, že formát sa bude meniť, aj pre bojkot vládnych politikov a političiek, považoval za dôležité vyjadriť sa k situácii. Tá je v súkromnom médiu napätá už od volieb, vyostrovať sa však začala v novom roku.

Na jeho slová a aj otvorený list viac ako sto zamestnancov a zamestnankýň televízia zareagovala úplnou stopkou pre reláciu Na telo. Vedenie uviedlo, že moderátor zneužil vysielací čas na prezentovanie osobných názorov, čo je podľa neho v rozpore nielen s etickým kódexom, ale aj so zákonom o mediálnych službách.

Protest proti cenzúre

Keďže televízia bola „vlakovou loďou“ slobody tvorby a prejavu v médiách, a prežila aj mečiarizmus, ľudí i politikov a političky informácie o stave zasiahli. Kým jedna skupina hromadne vyjadruje Kovačičovi podporu, ďalšia ruší predplatné Voyo. Včera popoludní sa desiatky ľudí stretli aj pred samotnou Markízou v Záhorskej Bystrici.

Na protest na sociálnej sieti vyzývala aj strana Demokrati. „O 18:00 v Záhorskej Bystrici pred televíziou Markíza. Za slobodné médiá, za Slovensko bez cenzúry,“ pozval Juraj Šeliga.

Pred budovou televízie sa objavili ľudia s transparentmi, ktoré odkazujú vedeniu, že urobilo krok vedľa. Jeden vyzýva priamo väčšinovú majiteľku skupiny PPF, českej investičnej skupiny, aby proti negatívnym zmenám v Markíze zakročila: „Zastavte valec, pani Kellnerová“.

Objavili sa aj nápisy „Slobodu médií si nedáme“, alebo „Stop cenzúre“. Ďalší z transparentov si požičal úryvok z piesne Karla Kryla Veličenstvo Kat, ktorá bola pôvodne venovaná okupantom: „Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat a bylo jim to málo.“

To, čo sa deje v Markíze, si všimlo aj zahraničie. Minimálne susedné Česko. Zmeny a zásahy do slobodnej tvorby totižto upriamujú pozornosť na českú investičnú skupinu PPF. Ako píšu české Hospodárske noviny, tieto kroky pripomínajú snahu o získanie kontroly nad médiami vládnou mocou, ako sa to stalo v Maďarsku.

Český národný výbor Medzinárodného tlačového inštitútu sa obrátil na Renátu Kellnerovú, väčšinovú majiteľku PPF. Vyzýva ju, aby v Markíze zaistila priestor pre slobodnú žurnalistiku. Inštitút sa týmto krokom pripojil k množstvu osobností, ktoré v otvorenom liste vyzývajú skupinu, aby nepodľahla tlaku vlády Roberta Fica.

„Boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už celé mesiace. Sme pod tlakom nielen od politikov, ale aj vlastného vedenia. Pokusy o cenzúru v diskusiách začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko na to čelili aj Televízne noviny. Vďaka tomu, že sa naša redakcia nezľakla, zomkla sa a spoločne sa im postavila, dodnes majú úplne inú podobu, než do akej ich naše vedenie tlačí,“ povedal vo svojom príhovore v nedeľu Michal Kovačič, čo spustilo celý kolotoč skutkov a ďalších skutočností.