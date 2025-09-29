Moderátorka Alexandra Orviská prekvapila fanúšikov. Narazila na miesto, ktoré vám vyrazí dych

Cestovanie podľa Alexandry Orviskej nie je len o tom, aby videla nové miesta. Je to najmä o stretnutiach s ľuďmi, o spoznávaní ich kultúry a života, ktoré človeka obohatia a zanechajú zážitky na celý život.
Slovenská moderátorka Alexandra Orviská sa podelila na Instagrame so svojimi fanúšikmi o dojmy z ďalekej cesty. V príspevku zachytila atmosféru miesta, ktoré ju očarilo svojou divokou krásou a jedinečnými ľuďmi. Tentoraz ju cestovateľské kroky zaviedli do Tadžikistanu, konkrétne do hlavného mesta Dušanbe.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Svet plný kontrastov a nečakaných momentov
„Toto je proste taký zaujímavý svet, že som to asi ešte nikdy nevidela,“ napísala Alexandra. „Ja, žena, ktorá miluje zvieratá, adrenalín, džunglu, JA som zablúdila do sveta, ktorý ma tak fascinuje, že sa nestačím diviť.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Hoci ju pri cestách obvykle láka divoká príroda, tentoraz ju najviac uchvátili ľudia a ich jedinečný duch. „Paradox?“ dodala s úsmevom a priznala, že miestna energia, odlišná od všetkého, čo doteraz spoznala, jej podľa vlastných slov doslova vyrážala dych.
