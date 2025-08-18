Moc odovzdá do rúk inej postavy. Nová séria Sľubu prinesie veľké zmeny a poteší väčšinu divákov

Seriál Sľub sa vráti na obrazovky v pondelok 1. septembra 2025 o 17.55 hod. Nové časti budú opäť vysielané každý pracovný deň v podvečernom čase a fanúšikovia sa rozhodne majú na čo tešiť! Hlavných hrdinov a obľúbené seriálové rodiny čakajú ďalšie výzvy a príbehy plné lásky, humoru i drámy.
Po finále prvej série seriálu Sľub ostalo divákom viacero nezodpovedaných otázok: Ako skončí Michalov (Kristián Baran) návrat z pohraničia za láskou Zuzanou (Adriána Brnčalová) a adoptovaným synčekom Kubkom? Aký bude osud riaditeľa základnej školy Viktora Gálika (Michal Ďuriš), ktorého na svadbe jeho vnučky Martiny (Paula Lopatovská) zradilo oslabené srdce a bezvládne sa zrútil na zem? Odíde Paľo Hanúsek (Dušan Cinkota) nadobro od svojej ženy Zdeny (Gabriela Dzuríková) pre tajomstvo, ktoré pred ním skrývala? A čo čaká ďalšie obľúbené seriálové rodiny – Bartošovcov, Horváthovcov, Kollárovcov, Roháčovcov či Valentovcov?
Čo ich čaká v prvých epizódach?
Dnes už na väčšinu poznajú odpoveď a niektoré zvraty ich potešili viac než iné. Druhá séria sa začína odohrávať s odstupom niekoľkých mesiacov, na Medzinárodný deň žien – 8. marca 1985. A ako sa píše v popise k prvej epizóde, ako zachytil portál ČSFD, k tomuto sviatku má darček pre Zuzanu aj Michal. Diváci, ktorí sa tak po finále obávali, že opäť skončí s Igorom a obnoví sa milostný trojuholník, si tak môžu vydýchnuť.
To však nie je všetko. Hneď popis k prvej epizóde totiž prezrádza ďalšiu dôležitú informáciu. Zdena totiž podľa neho dostane novú funkciu, a keďže bola v prvej sérii zástupkyňou riaditeľa, dá sa očakávať, že potom, ako Gálik dostal infarkt, práve jeho vystrieda na pozícii riaditeľa. V rukách tak bude mať oveľa viac moci ako doteraz. Naopak oveľa menej právomocí bude mať Roháč, ktorý sa bude snažiť dostať späť do VB.
Zmeny budú čakať aj iné postavy. Napríklad Juraj podpíše spoluprácu s ŠtB a Robo sa túto sériu zamiluje. Ak však diváci čakali, že srdce zástupkyne sa túto sériu obmäkčí, keďže konečne našla svoju dcéru, mýlili by sa. V štvrtej epizóde sa totiž rozhodne zaviesť nové poriadky, a tak sa zdá, že v škole bude panovať oveľa prísnejší režim.
Zlé správy čakajú tiež Hanu, ktorej zdravotný stav sa zhoršuje, a preto je otázne, či sa konečne dočká šťastného konca so svojimi deťmi. V popisoch k jednotlivým epizódam sa tiež spomína Veronika, ktorú stvárňuje Anna Magdaléna Hroboňová, známa najmä vďaka svojej úlohe Maríny v Dunaji, k vašim službám. Tá ostáva v Bratislave, je teda možné, že bude túto sériu oveľa dôležitejšou postavou a diváci o nej zistia viac.
Nahlásiť chybu v článku