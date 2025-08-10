Mnohé nehnuteľnosti sú v Chorvátsku lacnejšie ako 3-izbový byt v Bratislave, odkázal Fico: Na Jadrane si „líže rany“

Foto: Screen Facebook (Robert Fico) / Unsplash

Zuzana Veslíková
SITA
"Novinári sú otravní ako muchy aj na dovolenke," odkázal predseda vlády.

Predseda vlády Robert Fico nechápe, prečo jeho oponenti v médiách a v opozícii veria, že im pomôže, ak ho budú terorizovať na dovolenke.

„Stokrát už navštívili chorvátsky kataster nehnuteľností, kde nič nenašli, lebo som nič v tejto krajine nekúpil. Stokrát dootravovali miestnych predstaviteľov, od ktorých sa nič nedozvedeli. Stokrát som verejne vyhlásil, že nevlastním v Chorvátsku žiadnu nehnuteľnosť, a že bývam na súkromí ako to robia desaťtisíce Slovákov,“ uviedol v najnovšom videu na sociálnej sieti Robert Fico.

Je presvedčený, že pre protivládne a protislovenské médiá je ako lep na muchy

„Novinári sú otravní ako muchy aj na dovolenke. Je mi smiešne a súčasne trápne, keď ma pri plávaní sprevádzajú na brehu a keby som stokrát preplával tú istú trasu, tak oni by ju stokrát prešli, len aby mohli fotiť a vyrušovať so stupídnymi otázkami. A potom ešte obťažujú miestnych, z ktorých 99 percent netuší, kto je slovenský predseda vlády ako 99 percent Slovákov netuší, kto je premiérom Chorvátska,“ zdôraznil Fico, ktorý si podľa vlastných slov na Jadrane líže rany po atentáte.

Premiér všetkým odkázal, že ak si bude chcieť niečo v Chorvátsku kúpiť, tak si to aj kúpi

„Mnohé pekné nehnuteľnosti sú tu lacnejšie ako trojizbový byt v Bratislave. Pravda a objektívnosť sú pre protislovenské a protivládne médiá neznáme pojmy, poznajú len nenávisť a posadnutosť,“ myslí si Fico.

Novinárom na záver odkázal, že o chvíľu už bude znovu permanentne na Slovensku. „Nemusíte za mnou cestovať a míňať zdroje vašich redakcií, aby ste mi žrali nervy. Ráno po šiestej ma vždy nájdete na hrádzi a potom po ôsmej až do večera na úrade,“ konštatoval Fico.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrôza v krčme s tragickým koncom: Muž po hádke zabil jedného človeka a ďalších dvoch…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac