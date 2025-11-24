Miriam Kalisová vyšla s pravdou von. Po rozvode bojovala s plačom, stratou chuti do jedla aj tlakom okolia

Niekedy najtichšie boje zvádzame vtedy, keď navonok pôsobíme najsilnejšie a Miriam je toho dôkazom.
Moderátorka Miriam Kalisová otvorila svoju dušu a na sociálnej sieti Instagram sa podelila o spomienku na obdobie, ktoré ju poznačilo hlbšie, než si mnohí dokázali predstaviť. V tichosti prežívala náročné chvíle, o ktorých dlho nedokázala hovoriť, hoci okolie v nej videlo ženu, ktorá má všetko pevne v rukách.
Keď plač, strata váhy a smútok prebrali kontrolu
„Málo kto o mne toto vie… Asi naozaj len moji najbližší. Vždy som sa vedela dobre zahrať na silnú profesionálku, hlavne v práci, keď bolo treba. Pamätám si, ako som meškala na porady, lebo ma cestou z parkoviska chytil taký plač, že som sa musela vrátiť naspäť do auta a dať sa dokopy,“ začala svoj príspevok a priznala, že náročné obdobie nesúviselo len s rozvodom.
Bolo toho viac a až po rokoch dokázala hovoriť bez bolesti o tom, čo všetko ju vtedy formovalo. „Keď som sa vtedy postavila na váhu a zistila, že mám 43 kíl, zľakla som sa,“ opisuje moment, ktorý bol pre ňu budíčkom. Smútok jej zasiahol telo natoľko, že prestala jesť. „Nenapadlo by mi, že môže smútok až tak veľmi ovplyvniť fyzické telo. Akoby ma opustila chuť vychutnávať si život.“ Postupne sa však naučila zastaviť, vnímať svet okolo seba a deň za dňom sa jej vracala chuť do jedla aj chuť žiť.
