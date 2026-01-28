Minulý rok sa po nich len tak zaprášilo: Štát vracia dlhopisy pre občanov, predávať sa začnú čoskoro

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
TASR
Predaj Investor II a Patriot II sa začne už v marci.

Po vlaňajšej prvej emisii dlhopisov pre ľudí plánuje SR predávať od 2. do 20. marca ďalšiu emisiu. K dispozícii by mali byť opäť cenné papiere so splatnosťou dva a štyri roky, s názvom Investor II a Patriot II. Ich nominálna hodnota je 1000 eur a násobky.

Investor II je v objeme 200 miliónov eur, splatnosť dva roky, výnos 2,7 % p. a. Patriot II je v objeme 200 miliónov eur, splatnosť štyri roky, výnos 3 % p. a. Uviedol to na brífingu minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) za účasti riaditeľa Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Petra Šoltysa.

Predaj zabezpečí päť najväčších bánk

„Je päť bánk, cez ktoré sa bude predávať dlhopis, a to Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit a Všeobecná úverová banka. Sú to najväčšie banky na Slovensku, ktoré pokrývajú väčšinu trhu,“ spresnil minister financií.

Foto: TASR/Dano Veselský

Dlhopisy sú podľa Kamenického výhodné, lebo sú bez daní a odvodov. „Žiadna administratívna záťaž, to je veľký rozdiel medzi tým, čo predávajú aj okolité krajiny. Urobili sme to tak ako minulý rok, aby ľudia, keď si ich kúpia, nemuseli riešiť žiadne daňové priznania. Nemusia mať s nimi žiadne administratívne náklady – kúpia si dlhopis, dostanú čistý výnos a o nič sa nestarajú. Dlhopisy sú bez poplatkov, okrem sekundárneho predaja, teda prípadu, ak by niekto chcel predať skôr, ako je splatnosť dlhopisu,“ zdôraznil Kamenický.

Minuloročná emisia sa vypredala v rekordnom čase

„Našou cieľovou skupinou, tak ako to bolo v roku 2025, zostávajú skôr konzervatívnejší investori alebo prvoinvestori, ktorí doposiaľ nemali skúsenosti s investovaním do takýchto produktov. Je to produkt veľmi ľahko nakúpiteľný. Ten systém nákupu ostal úplne nezmenený, rovnaký ako vlani. Taktiež nevylučujeme, že bude atraktívny aj pre skúsenejších investorov, ktorí ho môžu považovať za vhodnú stabilizačnú zložku svojho investičného portfólia,“ doplnil riaditeľ ARDAL.

V marci 2025 štát ponúkol občanom tiež dva dlhopisy – Investor so splatnosťou dva roky a Patriot so splatnosťou štyri roky. Pre vysoký záujem bol celkový objem ponúkaných dlhopisov navýšený zo 400 na 500 miliónov eur a ten sa vypredal do troch dní, pripomenul rezort financií.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Možno hackli aj váš počítač a ani o tom neviete: Slovenských používateľov zasiahol masívny kyberútok

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac