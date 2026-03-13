Ministerstvo kultúry nakúpilo traktory, odmenou je trestné oznámenie. Vraj boli predražené

Reprofoto: Facebook/Sloboda a Solidarita

Martin Cucík
Podľa SaS bol nákup traktorov na ministerstve kultúry takmer dvojnásobne predražený.

Opozičná SaS podáva trestné oznámenie pre údajne predražený nákup traktorov na ministerstve kultúry (MK). Rezort ich mal nakúpiť päť za 430 000 eur, pričom podľa strany sa dajú stroje kúpiť za približne 240 000 eur. Predstavitelia SaS o tom informovali v piatok na tlačovej konferencii.

Čo je na tom celom ešte bizarné, tak v celých podmienkach súťaže nebolo napísané, že musí ísť o nové traktory. Čiže možno ministerstvo nakúpilo aj staré a za dvojnásobnú cenu nových,“ uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková (SaS).

Upozornila tiež, že firma, ktorá traktory rezortu dodáva, mala mesiac predtým v ponuke výkonnejšie traktory o 25 000 eur lacnejšie ako tie, ktoré ministerstvo kúpilo.

Vysvetlenie bolo vraj zavádzajúce

Rezort kultúry podľa poslankyne zavádza aj pri vysvetľovaní nákupu. V reakcii totiž tvrdil, že nakúpil aj príslušenstvo k traktorom za približne 200 000 eur. Bajo Holečková ale konštatovala, že vybavenie zaplatilo ministerstvo zvlášť.

Poslanec NR SR Alojz Hlina (SaS) poukázal aj na to, že nie všetky inštitúcie pod ministerstvom, ktoré traktory dostanú, aj takto výkonné stroje potrebujú. „Knižnica v Brodzanoch má šesťhektárový park. (…) Keď chcete obhospodarovať šesťhektárový park, tak si nekúpite trojtonový traktor. No to je taká hlúposť, ako trhať fialky dynamitom. Na to vám úplne stačí iná zostava,“ priblížil Hlina.

Foto: SITA/Milan Illík

Pozastavil sa nad tým, že rezort nakupuje takéto traktory v čase konsolidácie verejných financií, keď kultúrnym inštitúciám chýbajú prostriedky na svoje fungovanie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico ukázal list pre Zelenského: Odkazuje mu, nech pustí ruskú ropu, ropovod Družba vraj nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac