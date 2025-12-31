Traktory namiesto umelcov: Šimkovičová hovorí o šetrení, jej rezort nakúpil techniku za 650 000 eur, tvrdí Holečková

Poslankyňa strany SaS zverejnila status, v ktorom ostro kritizuje kroky Ministerstva kultúry SR pod vedením Martiny Šimkovičovej. Upozorňuje na kontrast medzi prepúšťaním umelcov a nákupmi drahej techniky, ktoré podľa nej nemajú nič spoločné s deklarovaným šetrením.
Na celú situáciu upozornila poslankyňa SaS Martina Holečková v statuse na sociálnej sieti, v ktorom opisuje konkrétne rozhodnutia rezortu kultúry a ich finančné dôsledky.
Traktory a technika za 650 000 eur
Podľa Holečkovej Ministerstvo kultúry SR pred niekoľkými dňami nakúpilo traktory, kosačky a ďalšiu záhradnú techniku v hodnote približne 650 000 eur. Tvrdí, že nákupy boli realizované za výrazne vyššie ceny, než sú bežne dostupné na trhu.
Ako uvádza, jeden traktor bol zakúpený za 86 000 eur, pričom rovnaký model je podľa nej možné nájsť na internete za približne 48 000 eur. „Iba na piatich kusoch traktorov tak vzniklo predraženie vo výške 190 000 €,“ napísala poslankyňa.
Prepúšťanie umelcov pod zámienkou šetrenia
V statuse zároveň poukazuje na to, že rezort kultúry má k budúcemu roku prepúšťať umelcov s odôvodnením potreby šetriť. Tento argument však podľa nej nedáva zmysel v kontexte drahých nákupov techniky. „Nepohodlných umelcov vyhadzuje, lebo vraj treba šetriť, a sama pritom nakupuje predražené traktory,“ uviedla Holečková na adresu ministerky Martiny Šimkovičovej.
Poslankyňa v závere statusu hodnotí pôsobenie ministerky veľmi kriticky. „Takto si bude Slovensko už navždy pamätať Martinu Šimkovičovú. Ako ministerku kultúry, ktorá prepustila hercov zo SND a radšej nakúpila traktory predražené o takmer 80 %,“ napísala. Celú situáciu označila za absolútnu aroganciu moci a výsmech ľuďom, ktorí podľa jej slov ešte nad budúcnosťou krajiny nezlomili palicu.
