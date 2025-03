Ministerka Šimkovičová opäť hľadá riaditeľa SNG: Nové výberové konanie zrejme ide proti zákonu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) vyhlásilo nové výberové konanie (VK) na obsadenie generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG). Stalo sa tak napriek tomu, že jedno VK už prebehlo a vzišli z neho dvaja úspešní uchádzači. Keďže ten s najvyšším počtom bodov, výtvarník Juraj Králik, mal byť v konflikte záujmov s jedným z členov komisie, miesto generálnej riaditeľky SNG mala zastať Nina Vidovencová.

Tá v rozhovore pre interez uviedla, že by mala byť podľa zákona vymenovaná na post riaditeľky SNG. Upozornila tiež na to, že pre konflikt záujmov niekoho iného nemôže byť poškodená. MK SR vyhlásením nového výberového konania podľa nej porušuje zákon.

Ide o Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý upravuje, ako sa môže vyberať štatutár. Je mu podriadená dokonca aj smernica ministerstva o výberovom konaní.

„Paragraf päť určuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca. Odsek osem hovorí, že ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované miesto vedúceho zamestnanca, pretože žiaden uchádzač nevyhovel ustanoveným podmienkam, tak zamestnávateľ vyhlási nové výberové konanie. Nevie ho zrušiť v procese. Ministerka nemôže povedať, že je to neplatné, zákon jej to neumožňuje,“ povedala Vidovencová.

Vysvetlenie ministerstva

Hovorkyňa MK SR Petra Bačinská pre agentúru SITA uviedla, že rezort vyhlásil výberové konanie v záujme spravodlivosti a transparentnosti. Podľa jej slov ide o nutný a najlepší spôsob riešenia danej situácie, ktorý tiež zaistí rovnosť šancí pre všetkých kandidátov.

„Zlyhanie člena komisie, ktorý neoznámil konflikt záujmov, nemôže nijakým spôsobom postihnúť aj samotného uchádzača, ktorý by sa takýmto konaním mohol cítiť poškodený v dôsledku nedodržania podmienok pri výberovom konaní,“ povedala.

Vidovencová, rovnako ako aj riaditeľky úsekov SNG Ľubica Orechovská, Bohdana Hromádková a Mária Bohumelová, ale upozornili, že o konflikte záujmov sa hovorilo už pri otváraní obálok. „Bolo to prešetrené aj právnym oddelením, komisiu pred osobnými pohovormi upozornili,“ uviedla už skôr Vidovencová.

Čo sa stalo?

MK SR vypísalo 3. februára výberové konanie na post, uzatvorenie prihlášok bolo stanovené na 13. februára. V pondelok 17. februára sa otvárali obálky a termín výberového konania bol stanovený na stredu 19. februára. Mali z neho vzísť dvaja úspešní kandidáti, ten prvý, Juraj Králik, však mal byť v konflikte záujmov s jedným z členov komisie, a to s grafickým dizajnérom Vladislavom Rostokom.

Výtvarník a grafický dizajnér spolu totižto majú dlhodobo spolupracovať a tvoriť umeleckú dvojicu. Králik sa navyše spája aj s priamou zákazkou, ktorú získal od MK SR, a to na projekt, ktorý rieši iný člen komisie, Peter Lukáč. Ten pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva, ktorá bola gestorom celého výberového konania.

Druhou úspešnou kandidátkou má byť podľa zápisnice výberového konania Nina Vidovencová. „Zápisnica pri mojom mene jasne píše slovo „uspela“. Teraz nemôžu povedať, že je to neplatné a ideme to robiť znova. Prihlásila som sa do ich výberového konania, splnila som všetky podmienky. Podľa zákona mám nárok na mandát štatutárky,“ uviedla.