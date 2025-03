Fico rečnil na oslavách MDŽ: Spomenul dve pohlavia aj „guľu do brucha“ od opozície. Nechýbal ani rasizmus

Najsilnejšia koaličná strana Smer-SD zorganizovala celoslovenskú oslavu Medzinárodného dňa žien na Agrokomplexe v Nitre. Do úlohy moderátora postavili Jána Mažgúta, nechýbali Čarovné ostrohy, La Gioia, alebo hudobník Štefan Repka.

Tisícky divákov, ktorých priviezli autobusy, prišli pozdraviť aj europoslanec Ľuboš Blaha, minister financií Ladislav Kamenický, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár alebo šéf obrany Robert Kaliňák. Po takmer hodine a pol programu nabitého folklórom sa na pódiu ukázal premiér Robert Fico.

„Dievčatá, bozkávam vás,“ povedal v úvode po silných ováciách šéf Smeru-SD, po čom nasledoval ďalší potlesk. Fico sa poďakoval organizátorom, účinkujúcim aj divákom v hľadisku a potom spomenul opozíciu a protivládne protesty.

Protesty a pozvánky

„Na to, aby sa ľudia stretávali, by mali mať nejaký dobrý dôvod. Ale dobrým dôvodom na stretávanie by nemala byť zlosť, nenávisť a klamstvá. Dnes sme svedkami mobilizácie časti slovenskej verejnosti, predovšetkým na základe týchto veľmi zlých vlastností – zlosti, nenávisti a klamstiev,“ vyjadril sa predseda vlády k ľuďom, ktorí sa každý druhý piatok už niekoľko mesiacov stretávajú na pokojných demonštráciách.

Fico tiež dodal, že ak by sa pohádal s každou ženou v hľadisku, minul by pritom menej energie ako na jednu tlačovú konferenciu. Zároveň všetkých zúčastnených pozval 4. apríla na Slavín, kde si spoločne pripomenú 80 rokov od oslobodenia Bratislavy. „Dôjdite, budeme kričať: Mier! Mier! Mier! Mier!“

Pridal aj ďalšie pozvanie, a to na 1. mája, kedy si „všetci pripomíname Sviatok práce“. Tento dátum zároveň symbolizuje vstup Slovenska do EÚ.

Ďalší dôvod na stretnutie je podľa neho 8. alebo 9. mája. Fico pozval všetky Slovenky a všetkých Slovákov, aby si prišli pripomenúť 80 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny. Vyhlásil, že sa naňho môžu hnevať aj jeho partneri v Európe a podotkol, že medzi nimi existuje veľa štátov, ktoré si želajú vojnu a nie mier.

„To nie je správne. Preto 8. a 9. musí zaznieť veľmi silný mierový hlas. Povedal som, že 9. budem v Moskve a budem v Moskve!“ povedal premiér, po čom prišiel ďalší silný potlesk.

Vtip na záver

Premiér bol počas svojho príhovoru vážny a okrem menovania štátnych sviatkov, ktoré by mali prísť ľudia spoločne s jeho stranou osláviť, obvinil opozíciu z toho, že mu poslala „guľu do brucha“.

Slovensko podľa Fica potrebuje budovať hrádzu proti liberalizmu a progresivizmu. Čo to je, nevysvetlil, dodal však, že je nutné postaviť „hrádzu nenormálnym veciam“.

„Prosím vás, čo je na tom nenormálne, ak chceme, aby na Slovensku boli iba dve pohlavia, muž a žena? Čo je na tom nenormálne, že chceme, aby si deti osvojovali iba manželia v duchu definície, ktorá je v ústave, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy? Čo je na tom zvláštne a nenormálne, keď chceme, aby sa v školách učilo iba to, čo je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky?“ pýtal sa.

V závere príhovoru mierne odbočil od aktuálnej politickej situácie a pokúsil sa o vtip. Podľa neho mali ženy vždy v rodinách pomerne silné postavenie a rodiny sa opierali o ženy tohto typu. Dodal však, že „my chlapi sa nenecháme oklamať“,

Pridal príhodu so starým otcom, ktorý mu údajne hovoril: „Robert, nikdy never trom veciam,“ povedal a v tom sa obrátil na splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, ktorý sedel v publiku.

„Pán rómsky splnomocnenec, nehnevajte sa teraz na mňa za to, čo poviem. Nemáme veriť psovi, ktorý spí, Cigáňovi, ktorý niečo sľubuje, a žene, ktorá plače. Takže preto musíme byť veľmi opatrní, ak hovoríme niečo o ženách a snažíme sa vytvoriť o nich určitý obraz,“ odkázal.