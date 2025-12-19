Minister Blanár na mieste nehody v Žiline: Havarovať mala jeho blízka osoba, auto skončilo v potoku

Havarovať mala jeho dcéra s vnučkou.

V Žiline došlo k dopravnej nehode, pri ktorej mala havarovať dcéra ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. Vodička s dieťaťom opustila miesto nehody pred príchodom polície. Samotný minister sa na mieste objavil a vyhýbal sa médiám.

V piatok popoludní sa odohrala dopravná kolízia v mestskej časti Trnové v Žiline, ktorá vzbudila pozornosť prítomnosťou ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na mieste udalosti.

Očití svedkovia, ktorí sa na mieste objavili bezprostredne po kolízii, poskytli svoje výpovede redakcii portálu zilinak.sk. Jedna z prítomných osôb potvrdila, že ministra osobne pozná zo spoločnej mestskej časti.

Foto: SITA/Kancelária MZVaEZ

Dlhodobo nebezpečný úsek

Pri incidente nemalo dôjsť k zraneniam osôb. Miestni obyvatelia využili príležitosť a upozornili ministra na dlhodobé bezpečnostné riziká daného úseku. Po príchode médií sa minister vyhýbal kamerám. Havarované vozidlo sa dostalo mimo vozovku do potoka.

Správanie prítomných osôb pôsobilo podľa svedkov nervózne. Výpoveď jednej zo svedkýň naznačuje, že minister bol počas komunikácie s ľuďmi na mieste viditeľne podráždený.

Vodička vozidla spolu s maloletým dieťaťom opustila miesto nehody pred tým, ako sa dostavili policajné zložky.

