Mimoriadny úspech Slovenských elektrární vo zvyšovaní nezávislosti: Pri jednej z fáz výroby našli iného, ako ruského dodávateľa

Slovenským elektrárňam sa podarila veľká vec pri diverzifikácii jadrového paliva. Slovenský dominantný výrobca elektriny našiel inú ako ruskú spoločnosť, ktorá jej zabezpečí obohacovanie uránu – teda jednu zo štyroch fáz výroby jadrového paliva.

Slovenské elektrárne už podpísali s americkou spoločnosťou Urenco Group zmluvu. Práve pri obohacovaní uránu sme dnes najviac závislí od ruského dodávateľa Rosatom. Získaním ďalšieho hráča v tomto procese výroby jadrového paliva tak zvýšime svoju nezávislosť od ruského jadrového biznisu, od ktorého sa Európska únia chce úplne odstrihnúť od roku 2028.

Kontrakt je výsledkom medzinárodného tendra vyhláseného začiatkom roka 2024. Zmluva zabezpečí dodávky obohateného uránu pre jadrové elektrárne v Bohuniciach a v Mochovciach až do polovice 30. rokov. „Partnerstvo je dôkazom dlhodobého úsilia spoločnosti o diverzifikáciu dodávateľov jadrového paliva a posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Sme radi, že vďaka budúcej spolupráci so spoločnosťou Urenco dokážeme zabezpečiť diverzifikáciu našich obchodných vzťahov. Výraznou mierou nám to pomôže aj naďalej udržať stabilnú a bezpečnú prevádzku našich jadrových elektrární,“ uviedol Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární.

Nájsť dodávateľov je ťažké pre ich obsadenosť

Obohatenie uránu je technologicky a investične najnáročnejšia fáza, pričom globálne kapacity sú koncentrované len u niekoľkých hráčov na trhu. Práve preto je prístup k spoľahlivým a diverzifikovaným obohacovacím službám strategickou prioritou pre každého prevádzkovateľa jadrových elektrární. „V spoločnosti Urenco Group sme veľmi hrdí na to, že vstupujeme na nový trh s novým zákazníkom, a rád by som poďakoval Slovenským elektrárňam za ich dôveru,“ dodal Laurent Odeh, obchodný riaditeľ spoločnosti Urenco Group.

Slovenské elektrárne vyrábajú viac ako 87 % elektriny z jadra. Zmluva s Urenco tak priamo prispieva nielen k posilneniu energetickej bezpečnosti Slovenska, ale zároveň aj k napĺňaniu cieľov klimatickej neutrality a udržaniu spoľahlivej a stabilnej dodávky elektriny pre domácnosti a priemysel na Slovensku.

Nájdenie inej ako ruskej firmy pri obohacovaní uránu je významným ale len jedným z krokov pri diverzifikácii jadrového paliva. Slovenský dominantný výrobca elektriny upozorňuje, že výroba jadrového paliva pozostáva zo štyroch fáz: ťažby uránu, jeho konverzie, obohatenia a napokon fabrikácie palivovej kazety.

Pri nákupe samotného uránu Slovensko od Ruska závislé nie je. Slovenské elektrárne ho nakupujú najmä od kanadských dodávateľov. Urán nie je problém. Na svete je momentálne desať významných hráčov na trhu s uránom.

Konkurencia sa však výrazne zužuje v ďalších fázach výroby. Konverziu uránu zvládne len päť hráčov na svete, obohatenie len štyria. Ruský Rosatom má pri obohacovaní uránu 44 % celosvetový trhový podiel, americký Urenco 31 %, čínsky CNNC 13 % a francúzsky Orano 12 %. Prechod od Rosatomu k inému dodávateľovi je tak veľmi náročný, keďže spomínaní dodávatelia sú „vybookovaní“.

Ak by sa Európska únia rozhodla úplne odstrihnúť od ruského jadrového biznisu, musela by podľa Strýčka uvažovať o výstavbe nového závodu na obohacovanie uránu v Európe. Vybudovanie takéhoto závodu je však extrémne náročné. Môže trvať až desať rokov a stáť približne 30 miliárd eur (reálna suma, ktorá bude potrebná na výstavbu a licencovanie nového európskeho závodu podľa odborných odhadov). Navyše, závod na obohacovanie uránu je mimoriadne škodlivý pre životné prostredie.

Slovenské elektrárne už pracujú aj na diverzifikácii pri fabrikácii palivovej kazety, ktorú v súčasnosti zabezpečuje pre nás ruská spoločnosť Tvel. Pred dvoma rokmi podpísali zmluvu s americkým Westinghousom. Aj táto diverzifikácia je však beh na dlhú trať. Samotné licencovanie paliva od nového dodávateľa trvá niekoľko rokov.