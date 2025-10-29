Mimoriadne tvrdý odkaz pre Putina: Moskvu by sme v prípade útoku vymazali z mapy, tvrdí európsky minister

Ak by sa vládca Kremľa Vladimir Putin rozhodol zaútočiť na hlavné mesto členského štátu NATO, ako je napríklad Brusel, „Moskva bude vymazaná z mapy“, vyhlásil belgický minister obrany Theo Francken.
Povedal to v rozhovore pre belgické noviny De Morgen, všíma si web Ukrajinská pravda. Šéf belgického rezortu obrany zdôraznil, že západné krajiny sa nesmú nechať zastrašiť. Na otázku, či sa obáva, že Putin by jedného dňa mohol na Brusel odpáliť nejadrovú raketu, Francken odpovedal: „Nie, pretože to by zaútočil na srdce NATO a my vymažeme Moskvu z mapy.“
Zelení mužíkovia
„Viac ma znepokojujú scenáre v sivej zóne: Malí ‚zelení mužíkovia‘ v Estónsku, ktorí podnecujú po rusky hovoriacu menšinu,“ konštatoval Francken.
Odporúčané články
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku