Mimoriadna situácia: V Brne horí letisko, hasiči vyhlásili tretí stupeň poplachu. Zásah komplikuje počasie

České letisko Brno-Tuřany v pondelok ráno zachvátil požiar. Podľa hasičského zboru horí plocha s veľkosťou približne 5000 štvorcových metrov, píše TASR podľa správ televízie TV Nova a serverov iDnes a Blesk.
Hasičský záchranný zbor (HZS) ČR vyhlásil na letisku mimoriadny, tretí stupeň požiarneho poplachu. Na sociálnej sieti X uviedol, že na mieste zasahuje 12 jednotiek s využitím výškovej techniky. Zásah komplikuje počasie, v Brne sneží a mrzne. Požiar sa rozšíril na ploche s rozlohou približne 50 x 100 metrov.
Na letišti v Brně-Tuřanech zasahuje 12 jednotek u požáru haly o rozloze cca 50x100m.
Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu.
Hasíme pomocí výškové techniky.
Zasahuje veľkokapacitná sanitka
„Máme na mieste veľkokapacitnú sanitku a tiež inšpektora prevádzky, ale v túto chvíľu by sme nemali mať v starostlivosti žiadneho pacienta. Na mieste sme z preventívnych dôvodov,“ uviedla hovorkyňa Zdravotnej záchrannej služby Juhomoravského kraja Michaela Bothová.
