Mimoriadna situácia: Na stanici pod Tatrami kompletne zastavili osobnú vlakovú dopravu

Cez železničnú stanicu Poprad-Tatry je aktuálne zastavená osobná vlaková doprava. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), zdôvodnila to mimoriadnou udalosťou.
Aktualizované o 14:10: Cez železničnú stanicu Poprad-Tatry opäť premáva osobná vlaková doprava. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko.
Dôvodom je podľa polície nahlásenie bomby v priestoroch stanice. Pre situáciu meškajú viaceré vlaky, niektoré boli aj odrieknuté.
„Neznámou osobou bola nahlásená bomba v priestoroch železničnej stanice v Poprade. Polícia na mieste vykonáva potrebné opatrenia, okrem iného aj bezpečnostnú prehliadku priestorov stanice,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako podotkla, v každom prípade výhražnej správy vedie polícia trestné konanie. Bližšie informácie však momentálne polícia nemôže poskytnúť.
