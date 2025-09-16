Holywood v slzách: Zomrela známa herečka, vidieť ste ju mohli aj v obľúbenom seriáli Priatelia

Vo veku 91 rokov zomrela Patricia Crowley, známa americká herečka, ktorá sa preslávila najmä ako Joan Nash v populárnej komédii televízie NBC Prosím, nejedzte sedmokrásky. Informáciu potvrdil jej syn Jon Hookstratten, viceprezident spoločnosti Sony Pictures Entertainment, podľa ktorého herečka zomrela v nedeľu v Los Angeles na prirodzené príčiny.
Na úmrtie herečky upozornil portál The Hollywood Reporter. Crowley sa prvýkrát predstavila vo filme Navždy mladá (Forever Female, 1953), kde stvárnila mladú a ambicióznu herečku po boku Ginger Rogers a Willama Holdena. Následne si zahrala v komédiách dua Martin a Lewis, vo filme Vždy je zajtrajšok (There’s Always Tomorrow, 1956) či v kriminálnej dráme Kľúčový svedok (Key Witness, 1960).
Seriál, ktorý jej priniesol popularitu
Najväčšiu slávu jej priniesol seriál Prosím, nejedzte sedmokrásky, ktorý sa vysielal od roku 1965 a priniesol 58 epizód. V úlohe Joan Nash, matky štyroch chlapcov a manželky univerzitného profesora, stvárnila ženu snažiacu sa zvládnuť rodinný chaos i kariéru. Seriál vychádzal z knihy Jean Kerr a nadviazal na úspešnú filmovú adaptáciu s Doris Day a Davidom Nivenom.
Bohatá televízna kariéra
Crowley bola obsadzovaná do desiatok ďalších seriálov a filmov. Účinkovala v Joe Forrester, v legendárnej Dynastii ako Emily Fallmont, ale aj v biografii 61* o bejzbalovej legende Rogerovi Marisovi. Diváci si ju mohli všimnúť aj v seriáloch Loď lásky, Beverly Hills 90210, Zóna súmraku, Spis Rockford či v kultových Priateľoch. Poslednou filmovou úlohou bol Mont Reve z roku 2012.
Od Broadwayu až po rodinný život
Narodila sa 17. septembra 1933 v Pensylvánii. Už ako tínedžerka debutovala na Broadwayi a postupne sa stala jednou z najobsadzovanejších herečiek svojej generácie. Bola vydatá za televízneho producenta Andyho Friendlyho a predtým za právnika Eda Hookstrattena, ktorý zastupoval také hviezdy ako Elvis Presley či Johnny Carson. Zanechala po sebe dve deti, päť vnúčat a štyri pravnúčatá.
Nahlásiť chybu v článku