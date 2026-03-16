Miláčik žien na Oscaroch šokoval: Pedro Pascal zmenil vizáž a fanúšikovia ho nespoznali

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Zahodil ikonické fúzy a ľudia ho takmer nespoznali.

Oscary sú rozdané a hoci medzi víťazmi nechýbali miláčikovia divákov Michael B Jordan za úlohu v Hriešnikoch či animovaný film, ktorý nedávno pobláznil Netflix KPop Demon Hunters, diváci si všímali aj celebrity, ktoré sa prešli po červenom koberci. Azda najviac diskusií rozvíril herec Pedro Pascal, ktorý je často označovaný za miláčika žien.

Niektorí ho spoznali v Hre o tróny, iní si ho zaľúbili až v The Last of Us. Tak či onak, čo sa týka udeľovania cien Oscarov, na tejto udalosti ho takmer nikto nespoznal. Ako píše Daily Mail, malo to jednoduchý dôvod – herec sa oholil. Fúzy boli roky neodmysliteľnou súčasťou vzhľadu Pedra Pascala a tak nie div, že fanúšikovia neboli pripravení na to, ako bude vyzerať bez nich.

Foto: MovieStillsDB

Ostali v šoku

50-ročný herec vyzeral elegantne, keď sa v nedeľu večer objavil na červenom koberci udeľovania cien Akadémie v bielej košeli so zapínaním na gombíky, ktorú zdobil veľký kvet na hrudi, a v čiernych nohaviciach s vysokým pásom. Hviezda filmu Materialists však kvôli tomuto podujatiu výrazne zmenila svoj zovňajšok: oholil si svoje charakteristické fúzy.

Mnohí fanúšikovia zostali ohromení tým, ako odlišne bez ochlpenia na tvári vyzeral, a húfne sa vybrali na sieť X, aby o tom diskutovali. Niektorí boli jeho novým vzhľadom natoľko šokovaní, že sa pýtali, či nebol „naklonovaný“ alebo či sa na koberci v skutočnosti neobjavila „vosková figurína“.

Foto: Profimedia

„Čo sa to do pekla stalo s Pedrom Pascalom?“ spýtal sa jeden používateľ. „Prečo tu vyzerá mladšie než na svoj vek?“ čudoval sa iný používateľ. „Pedro vyzerá úplne inak,“ stálo zas v ďalšom komentári. Je tak jasné, že si fanúšikovia herca budú musieť na tento vzhľad zvykať a hoci nepovedali nič vyslovene negatívne, ich šok hovoril za všetko.

Pravda odhalená až po smrti: Svetové hviezdy roky tajili kruté traumy, dlhy aj nemanželské dieťa

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac