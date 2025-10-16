Migaľ reaguje na návrh opozície odvolať ho z funkcie. Poslancovi venoval štipľavý odkaz

Tomáš Mako
Samuel Migaľ zareagoval na iniciatívu opozície odvolať ho z postu ministra investícií.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ sa vyjadril k návrhu opozície odvolať ho z funkcie. Podľa vyjadrenia ministerstva Migaľ vyvrátil pochybnosti a odpovedal na všetky otázky novinárov.

Migaľ v reakcii uviedol, že na svojej tlačovej konferencii veľmi otvorene a podrobne vysvetlil všetky detaily týkajúce sa projektu nového portálu Slovensko.sk, vrátane postupu obstarávania aj finančných súvislostí.

„Odpovedal na všetky otázky novinárov a jasne vyvrátil pochybnosti, ktoré sa v posledných dňoch objavili vo verejnom priestore. Tí, ktorí problematike skutočne rozumejú, pochopili, že ide o potrebný a dlhodobo udržateľný projekt, ktorý má zásadný význam pre modernizáciu služieb štátu. Tí, ktorí sa naň pozerajú len politickou optikou, nepochopia podstatu veci nikdy,“ píše sa v stanovisku rezortu investícií.

Namiesto vytvárania zbytočných konfliktov by bolo podľa rezortu na mieste sa pýtať, koho záujmy vlastne obhajuje pán Hargaš, keď spochybňuje projekt, ktorý má priniesť lepšie služby pre občanov aj samosprávy.

„Minister Migaľ bude v transparentnom vysvetľovaní všetkých krokov pokračovať aj naďalej. A ak pán Hargaš na prvýkrát nenašiel odpovede na svoje otázky, nech sa páči, môže si tlačovú konferenciu pozrieť opätovne. Záznam je jednoducho dostupný na sociálnych sieťach MIRRI SR,“ dodalo ministerstvo.

Vinia ho z viacerých zlyhaní

Progresívne Slovensko dnes podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a investícií Samuela Migaľa. Opozičné hnutie ho viní z viacerých zásadných manažérskych zlyhaní, okrem iného je to nízke čerpanie eurofondov a presadzovanie IT projektov súvisiacich s portálom verejnej správy Slovensko.sk.

Pripomína, že napriek svojim sľubom chcel minister zobrať samosprávam 200 miliónov eur, čo sa podarilo zastaviť až v Európskom parlamente. Z iniciatívy europoslankyne PS Ľubice Karvašovej sa schválil návrh, podľa ktorého už nie je možné siahnuť na eurofondy určené pre regióny bez ich súhlasu.

