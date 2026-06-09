Mesto Prešov dostalo pokutu: Dôvodom sú stánky na vianočných trhoch, proti rozhodnutiu sa chce brániť

Vianočné trhy na Hlavnej ulici v Prešove

Foto: TASR/Roman Hanc

Nina Malovcová
SITA
Mesto dostalo pokutu za stánky pri vojnovom pamätníku.

Mesto Prešov dostalo od Okresného úradu v Prešove pokutu 1 000 eur za správny delikt na úseku ochrany vojnových hrobov. Dôvodom bolo, že mesto povolilo umiestnenie stánkov s občerstvením v areáli Pamätníka osloboditeľov počas vianočných trhov v rokoch 2023 až 2025.

Na prípad upozornil predseda petičného výboru Za ochranu Pamätníka vojakom Sovietskej armády v Košiciach Alexander Riabov s členkou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Danielou Šipošovou.

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné

Rozhodnutie o pokute vydal okresný úrad 28. mája 2026. Právoplatné zatiaľ nie je a mesto sa proti nemu plánuje odvolať. Podľa oznamovateľov ide o prvý prípad, keď bola slovenskej samospráve uložená finančná sankcia za porušenie povinností pri ochrane vojnového hrobu.

„Stalo sa tak v správnom konaní okresného úradu proti mestu Prešov za povolenie rozmiestnenia stánkov a stolíkov na predaj a konzumáciu alkoholu, ako aj ďalšieho občerstvenia priamo v areáli vojnového hrobu, a to opakovane v mesiacoch október až december v rokoch 2023 až 2025,“ uviedol Riabov. Na nevhodnosť umiestnenia predajných stánkov v blízkosti pamätníka mala vedenie mesta neúspešne upozorňovať Šipošová od leta 2025.

Nasledoval podnet na prokuratúru

Následne sa obrátila na prokuratúru, ktorá podľa navrhovateľov konštatovala nezákonnosť postupu mesta. Spolu s Riabovom následne podali podnet na okresný úrad pre podozrenie zo spáchania správneho deliktu podľa zákona o vojnových hroboch. Oznamovatelia argumentujú, že obec má zo zákona povinnosť zabezpečiť, aby sa v blízkosti vojnových hrobov neumiestňovali zariadenia alebo objekty, ktoré by mohli byť v rozpore s úctou k týmto miestam.

Zároveň avizovali, že zvážia ďalšie právne kroky na vyvodenie prísnejšej sankcie voči mestu, keď umiestnenie stánkov spájajú so snahou o premiestnenie pamätníka, ktorými sa mestské zastupiteľstvo na základe petície zaoberalo ešte v predchádzajúcom volebnom období v roku 2022.

Obdobný podnet plánujú podať aj v súvislosti s dianím pri Pamätníku vojakov Sovietskej armády v Košiciach, kde mesto podľa Riabova umožnilo umiestniť maketu s heslom ´Sláva Ukrajine, hrdinom sláva.

Mesto s pokutou nesúhlasí

Mesto Prešov s rozhodnutím okresného úradu nesúhlasí. Hovorca radnice Michal Hudák uviedol, že samospráva využije zákonnú možnosť podať odvolanie. Podľa mesta boli predmetné stánky súčasťou Vianočných trhov, ktoré považuje za kultúrne a dôstojné podujatie nezasahujúce do samotného pamätníka ani jeho symboliky.

Vianočné trhy na Hlavnej ulici v Prešove
Foto: TASR/Veronika Mihaliková

„Stánok ani sprievodné aktivity neobmedzovali možnosť verejnosti uctiť si pamätník. Naopak, zaradením priestoru do vianočných trhov sa zvýšila frekvencia jeho kontroly a čistenia. Práve v minulosti, kým bol priestor iba ´šedou zónou´ a prechodom z pešej zóny od umiestnených stánkov, bolo okolie pamätníka pravidelne znečisťované odpadom či vykonaním potreby návštevníkov trhov,“ uviedol Hudák.

Mesto zároveň argumentuje, že podobné povolenia vydávalo aj v predchádzajúcich rokoch bez námietok zo strany orgánov verejnej správy. „Iniciovanie správneho konania považuje mesto z tohto dôvodu nielen za nesprávne, ale aj za pomerne prekvapivé a možno sa domnievať, že aj inak motivované,“ dodal hovorca. Poukazuje tiež na to, že umiestnenie kritizovaného stánku bolo v súlade so záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu v Prešove, ktorého podmienky a obmedzenia mesto splnilo.

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