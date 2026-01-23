Po legislatívnej zmene prešla Slovenská televízia a rozhlas dlhým obdobím bez novej vizuálnej identity. Od leta 2024, keď sa RTVS oficiálne premenila na STVR, inštitúcia fungovala bez jednotného loga, ktoré by sprevádzalo jej nové označenie.
Po transformácii pôsobilo v STVR dočasné vedenie na čele s Igorom Slaninom. Tento stav trval až do mája 2025, keď nastúpila riadne zvolená generálna riaditeľka Martina Flašíková. Tá potvrdila, že počas prechodného obdobia vznikli desiatky návrhov loga, prevažne interne. Informoval o tom Denník N, pričom na oficiálnu registráciu vizuálnej identity neskôr upozornil aj portál Mediaboom.
Interné návrhy vizuálnej identity
Podľa bývalého generálneho riaditeľa STV Vincenta Štofaníka mali kreatívne tímy pripravených viacero variantov loga. Súčasťou niektorých návrhov bola aj dvojbodka, ktorá sa v minulosti používala ako jednotiaci vizuálny prvok televíznych a rozhlasových okruhov verejnoprávneho vysielateľa.
Ešte v septembri minulého roka, riaditeľka STVR Martina Flašíková potvrdila, že inštitúcia na novom logu intenzívne pracuje a jeho predstavenie plánujú čoskoro. „Koncom roka ho postupne začneme implementovať,“ povedala Flašíková v rozhovore pre Denník N s tým, že prioritou zostávajú iné dôležité veci, no vizuál je, samozrejme, potrebný.
Ako sme vás už informovali, nové logá pre verejnoprávnu STVR stáli 9 800 eur. Vyplýva to zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, ktorú uzavrelo MK SR. Autorom je fotograf a grafický dizajnér Daniel Zachar. Ako dielo zmluva špecifikuje vytvorenie troch návrhov log. Ide o samostatné logo pre Slovenskú televíziu aj samostatné logo pre Slovenský rozhlas, a tiež jedno spoločné logo pre STVR.
