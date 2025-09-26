Predstavenie nového loga STVR má byť na spadnutie: Flašíková prezradila, kedy ho uvidí verejnosť

Foto: TASR (Michal Svítok)

Redakcia
Predstavia ho čoskoro, s implementáciou začne STVR koncom roka.

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) po viac ako roku od svojho vzniku stále nemá vlastnú vizuálnu identitu. Redaktori používajú „čierne“ mikrofóny bez označenia a na televíznych obrazovkách vidieť logá jednotlivých okruhov ešte z čias predošlej RTVS. Čoskoro by sa to však malo zmeniť.

Riaditeľka STVR Martina Flašíková potvrdila, že inštitúcia na novom logu intenzívne pracuje a jeho predstavenie plánujú čoskoro. „Koncom roka ho postupne začneme implementovať,“ povedala Flašíková v rozhovore pre Denník N s tým, že prioritou zostávajú iné dôležité veci, no vizuál je, samozrejme, potrebný.

Proces prebieha interne

Proces tvorby prebieha interne, pričom pracovná skupina pozostáva z odborníkov na marketing a kreativitu. „Keď vzniká nové logo, spraví sa viacero návrhov, o ktorých sa diskutuje v rámci sekcie marketingu a komunikácie,“ uviedla Flašíková. Podľa nej ide o dôslednú prípravu vrátane všetkých detailov, od grafickej podoby až po označenie budov a mikrofónov.

Foto: TASR/STVR

Zmena vizuálnej identity bude zahŕňať viacero oblastí, pričom STVR sa snaží využiť skúsenosti ľudí, ktorí pripravovali rebranding RTVS. „Hlavné je, aby televízia a rozhlas mali kompletnú výbavu vrátane dôstojne označených mikrofónov,“ dodala riaditeľka pre Denník N. Presnú sumu kompletného rebrandigu Flašíková uviesť nevedela.

