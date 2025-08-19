Mesačný nájom len 273 eur: Našli sme superlacné miesto, kde sa vám bude pracovať jedna radosť a miniete iba drobné

Zuzana Veslíková
Baľte kufre a nabite si laptop.

Predstava práce na diaľku zo zaujímavej destinácie znie nepochybne lákavo. Tento trend sa v dnešnej dobe teší veľkej popularite, na čo reagujú aj mnohé krajiny a digitálnych nomádov vítajú s otvorenou náručou. Ak vás láka takýto životný štýl a váš zamestnávateľ či klienti vám to umožňujú, hor sa do toho! A máme pre vás tipy na niekoľko miest, kam vyraziť.

Keď sa povie digitálni nomádi, mnohým okamžite napadne Bali, ktoré sa pre nich stalo priam rajom. V novom rebríčku globálnej spoločnosti Instant Offices, ktorá hľadala top miesta na prácu na diaľku, sa však tento indonézsky ostrov nenachádza. Ako priblížil magazín Time Out, pri svojom bádaní zohľadnila faktory ako rýchlosť pripojenia, cenovú dostupnosť a počasie.

Dubaj
Luxusný klenot aj superlacné miesto

Na prvom mieste sa umiestnil Dubaj. Áno, čítate správne. Tento emirát nie je len oázou pre boháčov milujúcich lesk luxusu, ale ponúka oveľa viac aj nám, bežným smrteľníkom. Dubaj si žije svojím vlastným životom, je futuristický, čistý a dokonca koluje, že aj keď si náhodou zabudnete kabelku niekde na stole v reštaurácii, nikto sa jej ani nedotkne.

Ak hľadáte destináciu v Európe, môžete si to namieriť do Lisabonu, ktorý sa ocitol na druhom mieste. Hlavnú trojku uzatvára Bangkok, ktorý je ideálny, ak sa chcete zmestiť do nižšieho rozpočtu.

Len pre porovnanie, kým prenájom jednoizbového apartmánu mimo centra stojí v Dubaji v priemere 1301 eur na mesiac, v Lisabone je to 1088 eur a v thajskom Bangkoku len 273 eur, ukazujú dáta Numbeo.

Toto je top 5 miest pre digitálnych nomádov podľa spoločnosti Instant Offices 

  1. Dubaj (Spojené arabské emiráty)
  2. Lisabon (Portugalsko)
  3. Bangkok (Thajsko)
  4. Rotterdam (Holandsko)
  5. Madrid (Španielsko)
