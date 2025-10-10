Melanii Trump sa podarila dobrá vec: 8 detí sa vrátilo na Ukrajinu k svojim rodinám. Odviedli ich Rusi

Podľa Kyjeva Moskva z ukrajinského územia nelegálne deportovala alebo násilne vysídlila viac ako 19 500 detí, a to do Ruska a Bieloruska.

Prvá dáma USA Melania Trump v piatok oznámila, že po prebiehajúcich rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa v priebehu posledných 24 hodín osem ukrajinských detí vrátilo k svojim rodinám. TASR o tom informuje na základe agentúr AFP a AP. Podľa Kyjeva Moskva z ukrajinského územia nelegálne deportovala alebo násilne vysídlila viac ako 19 500 detí, a to do Ruska a Bieloruska.

Manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa v auguste napísala Putinovi list a svojho manžela požiadala, aby mu ho osobne odovzdal počas ich stretnutia na Aljaške.

„Odvtedy, čo prezident Putin v auguste dostal môj list, sa udialo veľa vecí. Odpovedal písomne a vyjadril ochotu komunikovať so mnou priamo a načrtol podrobnosti týkajúce sa ukrajinských detí žijúcich v Rusku,“ povedala prvá dáma novinárom v Bielom dome.

Vo veci spolupracujú

Zároveň dodala, že nadviazali „otvorený komunikačný kanál“ týkajúci sa blaha týchto detí. „Dohodli sme sa, že budeme spolupracovať v prospech všetkých ľudí zapojených do tejto vojny,“ vyhlásila Trump.

Manželka amerického prezidenta tiež potvrdila, že obe strany mali aj „niekoľko neoficiálnych stretnutí a telefonátov, všetky v dobrej viere“. „Môj zástupca priamo spolupracuje s tímom prezidenta Putina, aby zaistil bezpečné zjednotenie detí s ich rodinami medzi Ruskom a Ukrajinou,“ dodala Trump.

Ukrajina tvrdí, že ukrajinské deti boli unesené bez vedomia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Kyjev to označuje za vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy. Moskva argumentuje, že deportáciami chráni zraniteľné deti tým, že ich odvedie z vojnovej zóny.

Podarila sa aj ďalšia operácia

Na územie Ukrajiny pod kontrolou Kyjeva sa z území okupovaných Ruskom podarilo dostať 23 ukrajinských detí a mladých ľudí. Táto operácia sa uskutočnila v rámci humanitárneho programu Bring Kids Back UA (Vráťte deti na Ukrajinu), ktorý v roku 2023 inicioval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na platforme Telegram to oznámil šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak, informuje TASR s odvolaním sa na piatkovú správu agentúry Reuters.

Jermak uviedol, že medzi navrátivšími sú dve sestry, ktoré odmietli vyhovieť žiadosti okupačných úradov navštevovať ruskú školu a preto im pohrozili, že budú odobraté matke.

Ruskú školu odmietol navštevovať aj ďalší dospievajúci chlapec. Na Ukrajinu sa vrátili i matka s dieťaťom, ktorým nedovolili opustiť okupované územia, pretože jeden z ich príbuzných slúžil v ukrajinských ozbrojených silách.

Program Vráťte deti na Ukrajinu sa sústreďuje na deti, ktoré boli unesené do Ruska po invázii ruských síl vo februári 2022, alebo sú držané proti svojej vôli na územiach okupovaných Ruskom.

V rámci programu sa vypracuje individuálny plán návratu každého dieťaťa. Deti sa najprv identifikujú a potom sa pre ne pripraví záchranný plán, do ktorého realizácie je zapojených mnoho aktérov. Nasleduje samotná repatriácia prostredníctvom tajných a zabezpečených trás. Ak ruské úrady nejakú trasu odhalia, musí sa nájsť nová.

