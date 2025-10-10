Putin sa vyjadril k Nobelovej cene za mier: Kritizoval laureátov, Rusko bolo za to, aby ju získal Trump

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že v minulosti došlo k prípadom, keď Nobelovu cenu za mier získali ľudia, ktorí pre mier neurobili nič. Podľa neho to poškodilo povesť tejto ceny a dôveryhodnosť Nobelovho výboru. V piatok Nobelovu cenu za mier získala venezuelská opozičná politička María Corina Machadová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.
„Nie je na mne, aby som rozhodoval, kto by mal dostať Nobelovu cenu… Boli prípady, keď výbor udelil Nobelovu cenu za mier tým, ktorí neurobili nič pre mier. Podľa môjho názoru týmito rozhodnutiami výrazne podkopali dôveryhodnosť tohto ocenenia,“ povedal ruský prezident.
Trump chce úprimne vyriešiť ukrajinský konflikt, vyhlásil Putin
Putin tvrdí, že Nobelovu cenu za mier raz udelili osobe, ktorá sa dostala k moci a „okamžite, po jednom alebo dvoch mesiacoch“ získala ocenenie. „Za čo? Nič neurobil! Takto to funguje?“ konštatoval a dodal, že toto ocenenie by mali udeľovať za veľké osobné úspechy.
Podľa TASS šéf Kremľa v súvislosti s Nobelovou cenou spomenul amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podľa neho robí veľa na vyriešenie zložitých dlhodobých kríz. Trump sa „úprimne usiluje“ vyriešiť ukrajinský konflikt, vyhlásil Putin.
Agentúra Reuters informuje, že podľa piatkového vyhlásenia poradcu Kremľa Jurija Ušakova by Rusko podporilo kandidatúru prezidenta Spojených štátov Donalda Trump na Nobelovu cenu za mier. Uviedol to ešte pred oznámením tohtoročnej laureátky. Ruskí predstavitelia opakovane vyjadrili vďaku americkému prezidentovi za jeho úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že Kyjev nominuje Trumpa na Nobelovu cenu za mier, ak Ukrajine pošle rakety Tomahawk a pomôže vyjednať prímerie s Ruskom.
Americký prezident sa v uplynulých mesiacoch netajil túžbou získať túto cenu, keďže si ju podľa vlastných slov zaslúži za ukončenie siedmich ozbrojených konfliktov za trištvrte roka. Minulý týždeň povedal, že ak Nobelovu cenu nedostane, bude to považovať za urážku Spojených štátov.
