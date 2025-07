Europoslanec Tomáš Zdechovský: Poslanci za Smer, Hlas a Republiku len sedia a berú veľké peniaze. Nikto ich nepočúva

Slovensko je na ceste stať sa ďalším Maďarskom. Tvrdí to český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý spolu s kolegami z Európskej únie (EÚ) v máji navštívil Slovensko. Delegácia, ktorú predstavitelia slovenskej vlády kritizovali, a šéf vnútra Matúš Šutaj Eštok ju nazval trestnou výpravou, mala preveriť ochranu finančných záujmov EÚ, stav právneho štátu a fungovanie kontrolných inštitúcií.

Európska prokuratúra (EPPO) a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) na základe mapy podnetov, ktorú Zdechovského kancelária zostavila po misii na Slovensku, začali vyšetrovať viaceré prípady možného zneužitia eurofondov.

Zlé svetlo na Slovensko okrem toho vrhá aj „politika na všetky štyri svetové strany“, blokovanie sankcií, návštevy Moskvy či vyhlásenia vrcholných politických predstaviteľov ohľadom vojny na Ukrajine. Na to, že sa zo Slovenska stáva nespoľahlivý partner, už skôr upozornil generál Pavel Macko.

Dnes to potvrdzujú aj slová europoslanca Zdechovského, podľa ktorého Slovensku poškodila nedávna cesta predsedu vlády Roberta Fica do Moskvy. Ako nepochopiteľný označil aj krok Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá nedávno schválila uznesenie o tom, že by členovia vlády nemali v medzinárodných organizáciách hlasovať za nové sankcie a obchodné obmedzenia voči Ruskej federácii.

„Ešte pár takýchto krokov a mnohé krajiny, ktoré sa snažia brániť napadnutú Ukrajinu a posilňovať obranyschopnosť EÚ, stratia so Slovenskom trpezlivosť. Potom môžete poďakovať svojim vládnym predstaviteľom a proruským politikom, ktorí si teraz spokojne mädlia ruky. Je to hanba,“ odkázal Zdechovský.

V rozhovore pre interez opisuje aj prácu slovenských europoslancov a ich obraz v Európskom parlamente, či pokračujú vyhrážky, ktoré dostával pred a počas cesty na Slovensko, i to, ako vníma Roberta Fica, ktorý ho označil za „vraha“.

Aký je obraz Slovenska v očiach našich spojencov?

Úprimne, nie je dobrý. Ficova nedávna cesta do Moskvy ho výrazne poškodila. Fico mal povesť pragmatika, ktorý doma hovorí niečo pre svojich voličov, ale v Bruseli medzi ostatnými lídrami sa správa inak.

Vždy si vedel spočítať výhody, ktoré Slovensku prináša členstvo v EÚ. Teraz to vyzerá, že mu je to jedno. Hrá nebezpečnú hru s veľmi neistým koncom. Najlepšie to vystihla veta na nedávnom zasadnutí Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, kde sa prezentovala záverečná správa z júnovej misie výboru na Slovensku: Slovensko je na ceste stať sa ďalším Maďarskom.

Začiatkom júna slovenský parlament schválil uznesenie, podľa ktorého by členovia vlády nemali v medzinárodných organizáciách hlasovať za nové sankcie a obchodné obmedzenia voči Ruskej federácii. Diskutovali ste o tomto kroku v Európskom parlamente? Ako vnímate toto rozhodnutie SR?

Vnímam to ako naozaj hlúpy krok, ktorý ešte viac zníži dôveryhodnosť Slovenska v očiach partnerov. Odrazí sa to na diplomatických aj ekonomických vzťahoch. Dôsledky budú ďalekosiahle. Nerozumiem, ako mohol slovenský parlament takúto hlúposť odhlasovať. To sa Fica až tak bojíte?

