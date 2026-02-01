McDonald’s otvorí reštauráciu v ďalšom meste. Spoločnosť má na tento rok veľké plány naprieč Slovenskom

Sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s sa chystá otvoriť v Nitrianskom kraji ďalšiu prevádzku. Tentoraz sa hovorí o Leviciach, kde by mala reštaurácia pribudnúť v atraktívnej lokalite.
Po otvorení v Topoľčanoch a nedávno v Nitre (tretia pobočka Na Pasienkoch pri R1), sa sieť zameriava na miesta s dobrou dopravnou dostupnosťou a blízkosťou nákupných zón. Levice tak posilnia postavenie reťazca v Nitrianskom kraji, kde spoločnosť zjavne vidí potenciál.
Viac svetla k príprave novej reštaurácie prinášajú aktuálne informácie z Enviroportálu, ako aj zistenia portálu MY Levice.
Známa je aj lokalita
Plánovaná prevádzka McDonaldu v Leviciach by mala stáť priamo v areáli nákupného centra Tesco na Tureckom rade. Bude zahŕňať klasickú reštauráciu aj tradičný McDrive pre objednávanie a výdaj priamo do auta. Pri prevádzke bude 36 parkovacích miest. Obyvatelia Levíc sa tak môžu tešiť na všetky služby reštaurácie, aké sú známe z väčších miest.
Informáciu, že sa spoločnosť chystá do mesta vstúpiť, zverejnil primátor Levíc Ján Krtík ešte v roku 2024.
„Prvým krokom je zmena územného plánu, ktorá je zaradená na rokovanie MsZ 27. júna. Ide o priestor v areáli Tesca (momentálne je tam autobazár). O termínoch je zatiaľ predčasné informovať, v každom prípade budeme novinky pravidelne prinášať,“ oboznamoval Krtík v júni 2024 na sociálnej sieti.
Informácie potvrdil aj samotný reťazec, cesta k hotovej stavbe je však podľa spoločnosti ešte dlhá. „Výstavba v Leviciach je naplánovaná až v nasledujúcich rokoch a nakoľko je pred nami ešte potrebná povoľovacia a stavebná administrácia, je predčasné sa aktuálne vyjadrovať bližšie ku konkrétnym termínom,“ potvrdila zástupkyňa siete rýchleho občerstvenia Lucia Poláčeková pre portál My Levice.
Pozitívna správa z Enviroportálu
Podľa nového rozhodnutia dostupného na Enviroportáli z 27. 1. 2026 sa však nová prevádzka rýchleho občerstvenia nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Znamená to teda možné urýchlenie a zjednodušenie celého procesu a nová pobočka najväčšieho fastfoodového reťazca v Leviciach je tak o krok bližšie k začatiu stavebných prác.
Expanzia na západe krajiny
Sieť McDonald’s teda novou pobočkou v Leviciach ešte viac rozšíri svoju prítomnosť v západnej časti Slovenska. Okrem čerstvého otvorenia prevádzky v Nitre plánuje v meste aj ďalší podnik. Ako sme informovali, vyrásť by mal v areáli bývalého pivovaru Corgoň, ktorý už vyše dvadsať rokov postupne prechádza prestavbou.
Lokalita po presťahovaní výroby dlhodobo chátrala, no postupne sa mení na novú mestskú štvrť s bytovými domami a pripravovanými administratívnymi aj polyfunkčnými projektmi. Súčasťou rozvojových zámerov je aj novostavba rýchleho občerstvenia, ktorú má obsadiť práve McDonald’s.
Nový objekt má mať dve podlažia a bude prístupný priamo z novovybudovanej križovatky. Presný termín otvorenia zatiaľ známy nie je.
V decembri 2025 otvorila sieť novú reštauráciu aj v Hlohovci, ktorý sa tak zaradil medzi mestá s vlastnou prevádzkou značky. Ide o prvú pobočku v meste, situovanú na Nitrianskej ulici v blízkosti obchodnej zóny a vznikajúcej rezidenčnej oblasti Nový Hlohovec.
Spoločnosť v minulom roku oznámila, že v expanzii nekončia a nasledujúce roky sa teda ľudia môžu tešiť na ďalšie prevádzky. „V priebehu nasledujúcich troch rokov plánujeme otvoriť niekoľko nových reštaurácií, čím vytvoríme množstvo nových pracovných miest a zároveň zrealizujeme významné dodatočné investície,“ uviedla na stretnutí s médiami Yuliya Badritdinova, Managing Director pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu.
„Táto expanzia je súčasťou našej globálnej stratégie a predstavuje najambicióznejší rast od roku 2000. Tridsať rokov na Slovensku znamená začiatok novej kapitoly. V ďalších krokoch sa chceme stať ešte dostupnejšími a užitočnejšími pre komunity po celej krajine,” dodala Badritdinova.
Nahlásiť chybu v článku