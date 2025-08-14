Na Slovensku vyrastie ďalší nový McDonald’s. Dvojpodlažná reštaurácia bude súčasťou väčšieho projektu v krajskom meste

Populárna sieť rýchleho občerstvenia sa na Slovensku rozrastá. Okrem nových lokalít si pozíciu upevňuje aj v krajských mestách.

Od otvorenia historicky prvej prevádzky McDonald’s v Banskej Bystrici už ubehli dlhé roky. Odvtedy sa obľúbený fastfood rozšíril naprieč celou krajinou a pomaly vstupuje aj do menších regiónov a miest, kde doteraz nepôsobil. Po dosiahnutí méty 50 otvorených reštaurácií v expanzii pokračuje.

Ešte koncom júna sme vás informovali o tom, že známa sieť rýchleho občerstvenia otvorila svoju 50. tuzemskú pobočku. Stalo sa tak na východnom Slovensku v Spišskej Novej Vsi. Pre mesto išlo o historicky prvú reštauráciu McDonald’s. Spišiaci dovtedy museli za pokrmami cestovať do Popradu, prípadne až do Prešova či Košíc.

Spoločnosť navyše pokračuje v budovaní ďalších nových prevádzok a plní tak avizované slová o približovaní sa Slovákom. Ako teraz informuje portál Nitralive.sk, fastfood má ďalšie plány aj v Nitre. V krajskom meste aktuálne prevádzkuje dve pobočky, ktoré by v dohľadnej dobe mala doplniť tretia.

Prestavba starého pivovaru

Ako informoval portál, od roku 2004 v meste chátrajú objekty bývalého pivovaru Corgoň. Po jeho presťahovaní sa objavili plány, podľa ktorých sa následne začali realizovať viaceré etapy prestavby nevyužívaných pozemkov. V lokalite vyrástli bytové domy, angažovať sa tu má Nitriansky samosprávny kraj prostredníctvom výstavby svojho nového sídla, spomína sa tiež nový polyfunkčný komplex.

Okrem toho, v zámeroch sa tiež objavil projekt novostavby rýchleho občerstvenia. Malo by ísť práve o McDonald’s, ktorý si tak upevní svoju nitriansku pozíciu. Reštaurácie už v rámci mesta prevádzkuje v obchodnom centre Mlyny a na Bratislavskej ceste. Dvojpodlažný objekt by mal byť prístupný priamo z novovybudovanej križovatky. Presný termín dokončenia zatiaľ špecifikovaný nebol.

Na snímke nová reštaurácia v Spišskej Novej Vsi. Foto: interez.sk

Nový mekáč aj v Budči

Ešte tento rok si však občerstvenie z McDonaldu užijú obyvatelia a tranzitujúci motoristi na strednom Slovensku. Konkrétne by sa tak malo stať v obci Budča.

Malá obec je zaujímavá predovšetkým vďaka svojej strategickej polohe hneď vedľa rýchlostnej cesty R1. Zároveň leží medzi mestami Zvolen a Žiar nad Hronom, na trase, ktorú využívajú mnohí miestni, ale tiež tranzitujúci na hlavnom ťahu z Banskej Bystrice do hlavného mesta.

Zástupcovia spoločnosti pre interez v júli potvrdili, že reštaurácia je vo výstavbe a dokončená by mala byť ešte tento rok. „Súčasťou reštaurácie bude samostatné McCafé s ponukou kávových špecialít a dezertov, McDrive pre pohodlné objednávky z auta, ako aj priestranná terasa a záhradka. Pre rodiny s deťmi bude príjemným lákadlom aj vonkajší Playland,“ dodala Lucia Poláčeková z komunikačného oddelenia McDonald’s Slovensko.

