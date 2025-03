Mazurek vyvolal škandál na slovenskej univerzite: Študenti hovoria o hrubom zneužití, škola sa od neho dištancuje

Odsúdený europoslanec Milan Mazurek (Republika) znovu pútal pozornosť. Tentoraz na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa zúčastnil simulácie európskeho parlamentu, ktorú organizovali študenti. Univerzita sa teraz od jeho ďalších výrokov stráni.

Mazurek sa zúčastnil včerajšej (20. 3.) úvodnej schôdze simulácie Európskeho parlamentu organizovanou študentmi na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zúčastniť sa jej malo približne 200 študentov, ktorí boli rozdelení do viacerých frakcií – presne ako v Európskom parlamente.

Simulácia Európskeho parlamentu – SimEP 25 je pravidelne organizovaná nezávislou študentskou organizáciou Edumacy, ktorá tam pozýva všetkých slovenských europoslancov. Tentoraz prijatie potvrdili napríklad Ľubica Karvašová, Miriam Lexmann, Branislav Ondruš a aj Milan Mazurek.

Mazurek študentskú akciu využil – so študentmi sa odfotografoval a pridal to do príspevku na sociálnej sieti Facebook. V ňom sa naváža do „progresívcov“ a tvrdí, že mladí nechcú „70 pohlaví“ ani „nelegálnych migrantov“.

Mazurek zneužil svoje vystúpenie, tvrdí univerzita

Voči správaniu europoslanca Mazureka sa ohradila Univerzita Mateja Bela, ktorej študenti sú organizátormi akcie. Tá odmieta zneužívanie takejto akcie a univerzity na politickú kampaň.

„Objektívnym faktom je, že priebeh podujatia bol diametrálne odlišný od toho, čo prezentoval europoslanec, ktorý takto zneužil svoje vystúpenie na akademickej pôde, ako aj dôveru organizátorov, ktorí dlhodobo a odhodlane pracujú na podpore demokratických hodnôt a členstva Slovenska v EÚ a NATO. Odmietame a odsudzujeme akékoľvek zneužívanie akademickej pôdy na politickú kampaň.

Univerzita zásadne odmieta akékoľvek útoky na študentov, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia a dôrazne sa ohradzujeme voči zneužívaniu akademickej pôdy na politické účely. Zostávame apolitickým akademickým priestorom, ktorý nesúhlasí s politickým postojom jednotlivých hostí. Zároveň jasne deklarujeme, že netolerujeme akékoľvek extrémistické názory alebo ich prejavy na akademickej pôde ani vo verejnom priestore,“ napísala univerzita na sociálnych sieťach.

Študenti sú zhrození, Mazurek podľa nich zavádzal

Rozprávali sme sa aj so študentmi, ktorí boli na simulácii europarlamentu prítomní. Neskrývajú pohoršenie nad tým, že Mazurek svoje vystúpenie využil na kampaň. Pre ich bezpečnosť mená nebudeme zverejňovať.

„Faktom je, že vo štvrtok ráno sa po skončení úvodného ceremoniálu s pánom poslancom fotila skupinka účastníkov SimEP25, a to nielen študentov a študentky UMB, ale aj z iných vzdelávacích inštitúcií. Rovnako tak sa účastníci fotili s pani poslankyňou Karvašovou. Pre mnohých účastníkov bola fotka s Mazurekom forma čierneho humoru, do ktorej sa vzájomne „hecovali“. Takisto platí, že niektorí účastníci nepoznali svetonázor pána poslanca Mazureka a fotili sa s ním čisto preto, lebo je europoslancom,“ tvrdí jeden zo študentov, ktorí sa zúčastnili akcie.

Ako ďalej dodáva, vie o prípade, kedy po tom, ako jedna z účastníčok simulácie, ktorá bola z Ukrajiny zistila, aké má Mazurek názory, prosila ho, aby sa s ich spoločnou fotografiou nedelil na sociálnych sieťach. Mazurek neustúpil, príspevok s fotkou pridal, čím chcel vyzdvihnúť údajnú podporu od jeho priaznivcov.

„Takisto platí, že príslušnosť študentov k jednotlivým frakciám často nereflektovala ich skutočné názory – prízvukujem, že išlo o simuláciu. To znamená, že vysoký počet predstaviteľov frakcií ESN a Patrioti počas simulácie nereflektoval, ako v reálnom svete zmýšľajú. To, samozrejme, Mazurek na sociálnych sieťach nepovedal. Z jeho správania som veľmi sklamaný,“ uzatvoril študent.

Iná študentka nám opísala situáciu, keď pred Mazurekom vystupovala europoslankyňa Ľubica Karvašová, ktorá hovorila o svojom starom otcovi, ktorý sa spolupodieľal na Slovenskom národnom povstaní. Následne vystúpil Mazurek, ktorý znegoval a spochybnil jej vyjadrenia.

Pridala sa aj ďalšia študentka, ktorá sa od ideológie Milana Mazureka stráni.

„Edumacy je apolitická študentská organizácia a mrzí ma, že sa jej aktivita zvrhla na škandál. To však neznamená, že by UMB alebo Edumacy akokoľvek sympatizovala s ideologickým nastavením pána Mazureka,“ uviedla študentka UMB.

Mazurek bol na študentskej akcii zrejme poslednýkrát

Oslovili sme aj hlavného organizátora SimEP.

„Plne stojíme za vyjadrením univerzity a fakulty. Za nás organizátorov chcem zdôrazniť, že účasť pána Mazureka je zdôvodnená ako účasť všetkých slovenských europoslancov, ktorí vo voľbách dostali demokratickým spôsobom svoj mandát. Čo sa týka simulácie Európskeho parlamentu, išlo o veľmi vydarenú akciu, ktorej výsledky sa týmto zatienili, čo nás študentov, ktorí sme na akcii pracovali takmer rok, mrzí,“ uviedol pre interez organizátor Martin Demčák.

Ako ďalej uvádza, po včerajšku sa cítia ako obeť, pretože ich snahy boli zneužité v prospech politickej agitácie v dôsledku príspevku, ktorý absolútne nekorešpondoval s obsahom akcie. Podľa jeho slov sa študenti aj univerzita stali terčom viacerých slovných útokov.

Demčák zároveň upozornil, že podľa tejto skúsenosti budú zostavovať pozvánky aj na budúcoročnej akcii. „Hostia, ktorí nám takýmto hrubým spôsobom a neetickým konaním spôsobili škodu, tak už pozvaní nebudú,“ uzavrel.