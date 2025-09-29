Trenčianska MHD znovu premáva: Požičané autobusy sú zabezpečené na všetkých linkách, odvezú vás zadarmo

Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nina Malovcová
TASR
Cestovné lístky technicky nie je možné predávať.

Mestská hromadná doprava (MHD) v Trenčíne je od 15.00 h zabezpečená na všetkých linkách. Po pondelkovej krádeži katalyzátorov z 15 autobusov sa podarilo obnoviť linky aj vďaka autobusom presunutým z prevádzok spoločnosti Transdev v iných mestách.

Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová. Pripomenula, že požičané autobusy nespĺňajú všetky štandardy MHD Trenčín. Vzhľadom na absenciu tarifných zariadení je preprava v zapožičaných vozidlách bezplatná, cestovné lístky technicky nie je možné predávať.

Chýbajú moderné služby aj komfort

Náhradné vozidlá podľa hovorkyne nemajú štandardizovaný farebný vizuál, niektoré z nich nie sú plne nízkopodlažné (bezbariérové), nemajú funkčné elektronické linkové tabule, na označenie linky slúži provizórne papierové označenie.

V náhradných autobusoch nie sú k dispozícii informačné obrazovky a ohlasovanie názvov zastávok, nie je v nich bezplatná wi-fi sieť, nie sú online – nezobrazí ich mobilná aplikácia ani obrazovky iných autobusov spoločnosti Transdev (pri prestupoch). Vnútorné usporiadanie niektorých vozidiel je v konfigurácii pre regionálnu dopravu.

„S postupujúcou opravou poškodených vozidiel budeme zvyšovať počet nasadených originálnych vozidiel MHD Trenčín a prevádzku náhradných autobusov čo najskôr utlmovať,“ uzavrela hovorkyňa.

