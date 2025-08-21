Matku, ktorá mala utopiť svoje deti a zapáliť byt v Ružinove, obvinili zo zločinu vraždy

V prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili zo závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia ženu.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podal návrh na vzatie obvinenej do väzby. Hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak pre TASR potvrdil, že výsluch obvinenej má byť na Mestskom súde Bratislava I vo štvrtok o 17:00 h.
Tragédia sa udiala v utorok (19. 8.), kedy bol v jednom z bytov v Bratislave nahlásený požiar. V ňom mali záchranári nájsť dve mŕtve dievčatá vo veku 2 a 5 rokov. Podľa medializovaných informácií sa mala matka priznať k tomu, že deti predtým utopila vo vani a byt neskôr zapálila sama.
