Nečakaný zvrat v prípade požiaru v Ružinove: Deti, ktoré zomreli, mala ich matka predtým utopiť vo vani

Po informáciách o požiari v jednom z bytov v Ružinove vyplávali na povrch desivé detaily. Deti (5-ročné dievča a 2-ročný chlapec), ktoré tam zomreli, zrejme nezabili následky požiaru.
Podľa informácií portálu TV noviny sa mala matka oboch detí priznať policajtom k tomu, že ich utopila vo vani a následne byt podpálila. Privolaní záchranári našli v kúpeľni ich nehybné telá bez známok života.
Ženu zadržala polícia
Prípad už vyšetruje polícia, ktorá podozrivú ženu už zadržala.
„Vec si na mieste prevzali policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Akonáhle to situácia vo vyšetrovaní umožní, k prípadu poskytneme bližšie informácie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.
Požiar bytu na Hrachovej ulici v Bratislave bol nahlásený krátko pred 13:00. Záchrani na mieste ošetrovali aj dve dospelé osoby, ktoré sa nadýchali splodinami.
