Matka zostala zhrozená, ich dom zaplavili exkrementy a moč: Rodina prišla o všetko, pre toto viní developerov

Pohľad na ich domov je príšerný: pivnica zatopená po kolená, gauč nasiaknutý hnedou vodou, detské hračky plávajúce po miestnosti. Voda pritom nebola iba dažďová. Miešala sa s odpadovou – tzv. čiernou, teda splaškovou – vodou obsahujúcou exkrementy a moč.
„Zatopilo aj elektrinu a pohyb po dome bol veľmi nebezpečný. Museli sme byť evakuovaní s pomocou hasičov, inak by sme riskovali život,“ vysvetľuje matka dvoch malých detí v komentároch na svojom profile na TikToku, píše The Sun. Všetko, čo prišlo do kontaktu s touto vodou, muselo z domu von. Zachrániť sa nedalo nič, čo skončilo v jej „chápadlách“.
„Aspoň pár drobností sa podarilo zachrániť – našťastie, môj manžel bol práve doma, keď sa to stalo,“ dodáva.
Nebola to novostavba, aj tak za to môžu hlavne developeri
V komentároch sa okamžite začali množiť otázky. Mnohí chceli vedieť, či išlo o novostavbu z nepodareného developerského projektu.
Lucy vysvetlila, že žili v prenájme a o novostavbu nešlo, no developeri podľa nej zohrali obrovskú rolu v tom, prečo bolo zatopených toľko domov.
Ako spresnila, v okolí ich domu sa kedysi rozprestierali tri polia, vďaka ktorým oblasť odolávala aj silným dažďom. To sa zmenilo, keď boli zastavané. „Tieto novostavby boli kľúčovým dôvodom, prečo voda zaplavila aj staršie domy,“ uviedla.
„Na webovej stránke mestskej rady sa píše, že naša oblasť nie je riziková z hľadiska záplav, pretože tri okolité parcely zvládali dažde bez problémov. To však prestalo platiť vo chvíli, keď sa začalo stavať.“
Incident sa odohral už pred nejakým časom. Dnes je rodina relatívne v poriadku a našťastie, mala poistenie. Lucy však priznáva, že ich stále prenasledujú nočné mory a v noci chodia kontrolovať prízemie.
Ľudia v komentároch vyjadrili súcit, no zároveň aj hnev voči nezodpovedným developerským projektom, ktoré menia krajinu bez ohľadu na obyvateľov žijúcich v blízkosti. Mnohí sa v jej príbehu našli.
