Matka Šimečku prehovorila: Proti auditu podali námietky, no neboli zohľadnené. Ficove slová sa vraj nepotvrdili

Štatutárka občianskeho združenia Projekt Fórum Marta Šimečková odmieta závery vládneho auditu dotácií a tvrdí, že audítorská správa nepotvrdila neoprávnené obohacovanie ani duplicitné preplácanie faktúr, z ktorého bolo združenie verejne obviňované.
Podľa jej slov združenie postupovalo v súlade s pravidlami a na zistenia auditu reagovalo v zákonnej lehote, upozornil portál Aktuality.
Ministerstvo financií SR 21. januára informovalo vládu o výsledkoch rozsiahleho auditu čerpania dotačných a grantových prostriedkov za roky 2020 až 2025. Audit bol vykonaný na základe uznesenia vlády SR č. 508 z 15. októbra 2025 a zameriaval sa na preverenie možného duplicitného alebo neoprávneného čerpania verejných financií.
Audit hovorí o porušeniach a sankciách
Podľa ministerstva financií audit identifikoval porušenie finančnej disciplíny u šiestich prijímateľov verejných prostriedkov. Úradníci zistili spolu 22 nedostatkov, z toho 17 finančných s vysokou závažnosťou v celkovej sume 236 837 eur.
Rezort zároveň avizoval, že voči subjektom so závažnými zisteniami budú podané podnety na začatie správnych konaní. V prípade Projektu Fórum audit konštatuje šesť porušení finančnej disciplíny a navrhuje sankcie v celkovej výške 133 843 eur.
Projekt Fórum hovorí o nezohľadnených námietkach
Šimečková uviedla, že združenie podalo voči zisteniam auditu námietky v zákonnej lehote, no podľa jej slov nebola akceptovaná ani jedna z nich. „Audítorská správa nič také nekonštatuje,“ reagovala na tvrdenia o neoprávnenom obohacovaní. Zároveň zdôraznila, že kontrolu využívania verejných zdrojov považuje za legitímnu a že Projekt Fórum poskytlo audítorom všetky požadované podklady v krátkych lehotách.
Projekt Fórum avizuje, že v prípade uloženia sankcií alebo požiadavky na vrátenie finančných prostriedkov je pripravené brániť sa právnou cestou. Podľa Šimečkovej bude združenie trvať na tom, že verejné prostriedky použilo v súlade s podmienkami poskytnutých dotácií.
V septembri minulého roka Robert Fico verejne vyhlásil, že občianske združenie spojené s Martou Šimečkovou si malo z verejných dotácií opakovane preplácať rovnaké faktúry a tým sa neoprávnene obohacovať na úkor štátu. Podľa jeho slov malo ísť o viacnásobné preplácanie nákladov v súvislosti s podujatím Stredoeurópske fórum, pričom hovoril o sume približne 130 000 eur na jeden projekt.
