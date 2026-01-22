Matka Šimečku prehovorila: Proti auditu podali námietky, no neboli zohľadnené. Ficove slová sa vraj nepotvrdili

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Marta Šimečková nevylučuje právne kroky.

Štatutárka občianskeho združenia Projekt Fórum Marta Šimečková odmieta závery vládneho auditu dotácií a tvrdí, že audítorská správa nepotvrdila neoprávnené obohacovanie ani duplicitné preplácanie faktúr, z ktorého bolo združenie verejne obviňované.

Podľa jej slov združenie postupovalo v súlade s pravidlami a na zistenia auditu reagovalo v zákonnej lehote, upozornil portál Aktuality.

Ministerstvo financií SR 21. januára informovalo vládu o výsledkoch rozsiahleho auditu čerpania dotačných a grantových prostriedkov za roky 2020 až 2025. Audit bol vykonaný na základe uznesenia vlády SR č. 508 z 15. októbra 2025 a zameriaval sa na preverenie možného duplicitného alebo neoprávneného čerpania verejných financií.

Audit hovorí o porušeniach a sankciách

Podľa ministerstva financií audit identifikoval porušenie finančnej disciplíny u šiestich prijímateľov verejných prostriedkov. Úradníci zistili spolu 22 nedostatkov, z toho 17 finančných s vysokou závažnosťou v celkovej sume 236 837 eur.

Rezort zároveň avizoval, že voči subjektom so závažnými zisteniami budú podané podnety na začatie správnych konaní. V prípade Projektu Fórum audit konštatuje šesť porušení finančnej disciplíny a navrhuje sankcie v celkovej výške 133 843 eur.

Projekt Fórum hovorí o nezohľadnených námietkach

Šimečková uviedla, že združenie podalo voči zisteniam auditu námietky v zákonnej lehote, no podľa jej slov nebola akceptovaná ani jedna z nich. „Audítorská správa nič také nekonštatuje,“ reagovala na tvrdenia o neoprávnenom obohacovaní. Zároveň zdôraznila, že kontrolu využívania verejných zdrojov považuje za legitímnu a že Projekt Fórum poskytlo audítorom všetky požadované podklady v krátkych lehotách.

Projekt Fórum avizuje, že v prípade uloženia sankcií alebo požiadavky na vrátenie finančných prostriedkov je pripravené brániť sa právnou cestou. Podľa Šimečkovej bude združenie trvať na tom, že verejné prostriedky použilo v súlade s podmienkami poskytnutých dotácií.

V septembri minulého roka Robert Fico verejne vyhlásil, že občianske združenie spojené s Martou Šimečkovou si malo z verejných dotácií opakovane preplácať rovnaké faktúry a tým sa neoprávnene obohacovať na úkor štátu. Podľa jeho slov malo ísť o viacnásobné preplácanie nákladov v súvislosti s podujatím Stredoeurópske fórum, pričom hovoril o sume približne 130 000 eur na jeden projekt.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac