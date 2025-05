Matka predala 6-ročné dievčatko „kvôli jeho očiam“. Za deti chcela 242,5 eura. Dcérka je stále nezvestná

Viac ako rok po záhadnom zmiznutí 6-ročnej Joshlin Smithovej padol verdikt. Dievčatko sa stratilo vo februári 2024, keď sa hralo pred domom v zálive Saldanha neďaleko Kapského Mesta. Od toho dňa je nezvestné – a vyšetrovanie ukázalo na najhoršie možné podozrenie. Hlavným vinníkom v únose 6-ročného dievčatka je jej vlastná matka, ktorá dcéru „predala kvôli jej očiam a pokožke“.

„Za obchodovanie s ľuďmi ste odsúdení na doživotie. Za únos dostávate 10 rokov väzenia,“ vyhlásil sudca Nathan Erasmus. Dodal, že medzi trojicou obžalovaných nerozlišuje a všetci nesú rovnaký diel viny. Podľa informácií BBC bola Kelly Smithová závislá od drog a zúfalo potrebovala peniaze.

Deti chcela predať za 242,5 eura, Joshlin vybrali pre jej oči a pokožku

Osem týždňov trvajúci proces priniesol výpovede viac ako 30 svedkov, ktorí vykreslili obraz o Kelly, ktorý viedol k tragickému únosu. Obžalovaní zároveň nepredvolali ani jediného svedka. Za kľúčový moment sa považuje svedectvo Lourentie Lombardovej – susedky a priateľky Smithovej. Tá uviedla, že jej matka Joshlin priznala, že dieťa „predala sangomovi“ — označenie pre tradičného liečiteľa v niektorých oblastiach Južnej Afriky. „Povedala mi, že urobila niečo hlúpe. Predala ju kvôli jej očiam a pokožke,“ vypovedala Lombardová.

Podobné slová zazneli aj od miestneho pastora, ktorý si spomína, ako sa Smithová už v roku 2023 zmieňovala o predaji vlastných detí za 20-tisíc randov (cca 970 eur), pričom bola ochotná ísť aj hlboko pod túto sumu na 242,5 eura. Učiteľka Joshlin zase vypovedala, že Smithová raz poznamenala: „Už je na lodi, v kontajneri, smeruje do západnej Afriky.“

Správa sociálneho pracovníka o obžalovaných uzatvára: „Nebolo by prehnané uzavrieť, že Kelly Smithová bola strojcom celej operácie obchodovania s vlastným dieťaťom.“

Najbolestnejší moment nastal pri výpovedi starej mamy malej Joshlin. S plačom žiadala dcéru: „Priveď späť moje vnúča. Alebo mi aspoň povedz, kde je.“

„Neexistuje trest, ktorý by mi moju vnučku vrátil,“ povedala v rozhovore pre televíziu Newzroom Afrika. „Rodinu to zlomilo. Kelly musí prestať viniť iných – bola to ona, kto ten čin spáchal.“

Sudca Erasmus pri rozsudku trio adresoval tvrdými slovami: „Nenašiel som nič, čo by vás ospravedlňovalo alebo mohlo zmierniť váš trest.“

Trojica si rozsudok vypočula bez akejkoľvek emócie. Pátranie po Joshlin však pokračuje. „Nevzdáme sa, kým nezistíme, čo sa s ňou stalo. Pátrame vo dne v noci,“ povedal miestnym médiám policajný komisár Thembisile. Identita únoscu a „kupca“ zostáva neznáma, vyšetrovatelia však pracujú s verziou, že mohlo ísť o predaj s cieľom moderného otroctva.