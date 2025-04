Matka je žena, otec je muž: KDH je pripravené podporiť koaličný návrh zmeny ústavy, kladie si podmienky

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je pripravené zahlasovať za vládny návrh novely ústavy, ak budú prijate niektoré z jeho návrhov. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA predseda KDH Milan Majerský.

Dodal, že z návrhu zmeny ústavy ich strany, ktorý parlament neposunul do druhého čítania, niečo prevzala aj vládna koalícia vo vlastnom návrhu. Ako Majerský povedal, v návrhu KDH bol napríklad jeden z tých hlavných bodov, aby zvrchovanosť SR v kultúrno-etických veciach ostala v kompetencii Slovenskej republiky.

Vládna koalícia prevzala časť návrhov KDH

„Nie v kompetencii EÚ alebo kohokoľvek iného. Dokonca tento článok v plnom rozsahu prebrala vládna koalícia a dala do svojho ústavného návrhu. Čiže ako keby odpísala od nás. A mňa to aj teší, lebo naozaj vykazuje známky kvality,“ povedal líder krasťanských demokratov s tým, že aj ďalší článok v otázkach vzdelávania, aby rodičia mali prím v tejto oblasti vo výchove svojich detí, z veľkej časti prebrala vládna koalícia a prepísala do svojho vládneho návrhu ústavných zmien.

KDH žiada riešiť aj surogátne materstvo či korupciu

„A ostali nám visieť ešte tri časti, a to je napríklad surogátne materstvo, aby dieťa nebolo tovarom,“ konštatoval Majerský. Pripomenul, že v ich návrhu ústavných zmien boli aj zmeny, ktoré hovoria o rôznych oblastiach života. „Ide aj o ekonomickú oblasť, napríklad, aby sa v nových veciach nepoužívali skrátené legislatívne konania. Tam nemôžeme čakať, že vládna koalícia ich príjme. Ide aj o generálnu prokuratúru, aby tam bol vytvorený útvar boja proti korupcii priamo na generálnej prokuratúre. Samozrejme, tam nemáme nejaké otvorené dvere, aby vládna koalícia s týmto súhlasila,“ uviedol Majerský.

Poukázal, že za ich návrh ústavného zákona hlasovali aj dvaja koaliční poslanci, a to Marián Kéry a Ján Podmanický. „My sa nevzdávame. Ideme ďalej. Chceme diskutovať o našich návrhoch ústavných zmien jednak pozmeňujúcimi návrhmi k vládnemu návrhu, jednak v tom, že chceme diskutovať v pléne a presviedčať aj diskusnými príspevkami, ale hlavne, a toto je podstatné, chceme diskutovať o našich ústavných zmenách aj v rámci politických rozhovorov,“ uviedol Majerský s tým, že je presvedčený, že ak vládni poslanci chcú urobiť reálne zmenu a vedia, že potrebujú klub KDH, tak príjmu niečo z návrhov kresťanských demokratov.

KDH neráta s podporou liberálov

Neprekvapilo ho, že za ich návrh nehlasovali niektoré opozičné strany. „Z toho liberálneho alebo progresívneho spektra ma ani neprekvapilo, že nebudú hlasovať za naše návrhy. Pre nás bolo kľúčové hlavne to, že je to kvalitný návrh. Povedali to viacerí právnici, povedala to časť opozície. Dokonca to povedali aj koaliční poslanci, ale povedali jedným dychom, že nemôžu hlasovať za náš návrh, keď majú svoj,“ uviedol predseda KDH.

Na otázku, za akých podmienok podporia ústavné zmeny z dielne koalície, Majerský konštatoval, že ide o surogátne materstvo, a to, že matkou je žena, otcom je muž. „Takže toto sú pre nás kľúčové veci. Ak sa nám toto podarí pretlačiť do ústavných zmien, budeme spokojní aj s týmto. De facto už dve veci sú v návrhu vládnej koalície. Ak sa nám podarí pretlačiť ešte tie ostatné budeme spokojní,“ uviedol Milan Majerský.