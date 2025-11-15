Matka a jej deti si kúpili jedlo na ulici, krátko na to všetci zomreli: Obľúbená destinácia rieši hrozivý prípad

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Deti i rodičia ochoreli v stredu po tom, ako si dali niekoľko populárnych jedál.

Dve deti vo veku šesť a tri roky a ich matka zomreli po konzumácii pouličného jedla v istanbulskej štvrti Ortaköy, informovali turecké úrady a médiá. Rodina bola tureckého pôvodu, žijúca v Nemecku, pricestovala do Istanbulu na dovolenku.

Polícia a zdravotnícke orgány pokračujú vo vyšetrovaní prípadu. Deti i rodičia ochoreli v stredu po tom, ako si dali niekoľko populárnych jedál v reštaurácii pri vode pod mostom cez Bospor. Istanbulský regionálny šéf zdravotníctva Abdullah Emre Güner na sociálnej sieti X uviedol, že deti zomreli po prevoze do nemocnice, zatiaľ čo matka a otec boli hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Jedli viacero pochúťok

Neskôr zomrela aj matka, informoval turecký minister spravodlivosti Yilmaz Tunc. Minister ďalej uviedol, že odobrali vzorky z miest, kde rodina jedla, a v súvislosti s prípadom zadržali štyri osoby. Podľa niektorých správ rodina konzumovala mušle s ryžou, populárnu pouličnú pochúťku, a plnené zemiaky. Iné zdroje spomenuli tiež grilované jahňacie vnútornosti a turecký med

