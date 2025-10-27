Matěj Ruppert prešiel neuveriteľnou premenou. Spevák zhodil 15 kíl a stal sa z neho nový človek

Premeny známych osobností bývajú často inšpiráciou pre mnohých z nás. Český spevák Matěj Ruppert sa rozhodol zmeniť svoj životný štýl od základov, a teda výsledok jeho úsilia je skutočne obdivuhodný.
Spevák a bývalý porotca SuperStar si jedného dňa uvedomil, že takto to ďalej nejde. Neustála únava, ťažkopádnosť a rastúce čísla na váhe mu dali jasný signál – je čas niečo zmeniť. Práve obavy o vlastné zdravie a nespokojnosť s tým, ako sa cítil vo vlastnom tele, sa stali impulzom k zásadnej životnej premene. Pre magazín Blesk povedal, že pri svojej výške 170 centimetrov už začínal pociťovať ťažkosti pri bežných činnostiach, a tak sa rozhodol vziať život do vlastných rúk.
Zlomový moment
Matěj Ruppert otvorene priznal, že ho nadváha začala obmedzovať v každodennom živote. „Už to bolo neúnosné. Pri mojej výške 170 cm a váhe takmer sto kíl som sa už pomaly nedokázal obuť a bez zadýchania vyjsť po schodoch. Zaťal som sa a všetko zmenil,“ povedal spevák.
Rozhodol sa začať trénovať s osobným trénerom a zmeniť svoje stravovanie. Prvotné výsledky sa dostavili pomerne rýchlo a spevák sa nielenže cíti lepšie, ale aj viditeľne omladol.
