Máte ho na nohaviciach aj vy: Malé vrecko na džínsoch nie je na mince, jeho pravý význam vás prekvapí

Malý detail, ktorý si väčšina ľudí sotva všimne, no napriek tomu je neodmysliteľnou súčasťou džínsov už celé generácie. Miniatúrne vrecko má korene v časoch, keď oblečenie vznikalo výlučne z praktických potrieb, nie z módnych trendov.
Na prvý pohľad môže pôsobiť ako obyčajný dizajnový detail bez hlbšieho významu. Magazín Netmums však upozorňuje, že toto nenápadné vrecko vzniklo s jasným praktickým účelom, ktorý úzko súvisel so spôsobom života v 19. storočí.
Mini vrecko plné mýtov
Počas rokov sa malé vrecko na prednej strane džínsov stalo predmetom rôznych domnienok. Často sa o ňom hovorí ako o mieste na mince, zapaľovač či drobné osobné predmety. Tieto vysvetlenia však vznikli až dodatočne a nemajú nič spoločné s pôvodným zámerom jeho tvorcov.
V skutočnosti nešlo o komfort ani estetiku v dnešnom zmysle slova. Veľkosť aj umiestnenie vrecka boli presne prispôsobené konkrétnemu predmetu, ktorý mal byť chránený pred poškodením počas fyzicky náročnej práce.
