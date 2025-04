Masívny megaprojekt postavili za rekordný čas: Stál 283 miliónov, cestovanie skráti z 2 hodín na minútu

Ak máte strach z výšok, na tomto mieste by ste sa ocitnúť nechceli. V Číne už čoskoro otvoria najvyšší most svojho druhu na svete. Bude takmer o 300 metrov vyšší než doterajší držiteľ rekordu.

Ako informuje CNN, výstavba mosta Huajiang Grand Canyon Bridge sa blíži do finále. S výškou viac ako 625 metrov bude najvyšším na svete. Provincia, kde sa most nachádza, je hornatá a terén je komplexný. Most prechádza cez kaňon Huajiang Grand Canyon, ktorému sa hovorí aj „zemská trhlina“.

China’s almost finished building the Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, which will be the world’s highest bridge when it opens in June 2025.

It stretches 2,890 meters and hangs 625 meters above the Beipan River, cutting the drive across the canyon from 70 minutes to just… pic.twitter.com/dDfZTDy5ee

