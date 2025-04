Martina Schindlerová drží v rukách veľký tromf, ktorý mnohí ocenia. Prezradila kľúč k úspechu, ako sa postaviť na nohy

Pred pár týždňami sa bývalá finalistka SuperStar predviedla ako sexi Bond girl a ukázala zaujímavé kostýmy a spev, z ktorého mnohým naskakovali zimomriavky. Zlato má v hrdle stále, aj figúru skvelú, čo si viacerí všimli, keď na pódiu zapózovala v obtiahnutých overaloch, no pochváliť sa môže ešte jednou silnou stránkou. Skrýva sa v nej sila, ktorá je symbolom Bond girl. Preto má veľkolepá šou s bondovkami, ktorú mali možnosť zažiť fanúšikovia na západe Slovenska, pre ňu veľký význam.

Jej spev v kombinácii so symfonickým orchestrom a svetelnými efektmi s ikonickými bondovkami bol pre mnohých priam pohladením pre oči i uši. Ďalšiu šou sa chystá predviesť koncom tohto roku, a taktiež ten budúci, keď pocestuje až na východ Slovenska. Zjavne má veľkolepá akcia pre ňu veľký zmysel, aj čo sa týka jej súkromného života. Prešla si totiž náročným obdobím, ktoré sa skončilo oslobodením z toxického manželstva. Aj preto sa dnes považuje za veľmi silnú ženu a práve sila je to, čo prezentujú Bond girls. Ako potvrdila pre Topky, posilnili ju zážitky a skúsenosti.

Ako sa opäť dostať hore?

Prispela k tomu ešte jedna vec. „Väčšinou úspechy, jasné, to tak pohladí dušu, ale vtedy, keď sa musí človek postaviť sám za seba – tak vtedy silnie. A mám niekoľko takých zážitkov úspešne za sebou, a o to som silnejšia,“ uviedla Martina, ktorá sa postavila na nohy a začala odznova. „Nie som zlomená, ale boli situácie, keď som bola dole, ale teraz som hore,“ priznala úprimne speváčka. Ak by mala pomôcť ostatným ženám, ktoré chcú zvládnuť ťažké obdobie, dostať sa z neho a odštartovať nový život, má pre nich úplne jednoduchú radu. Hoci to znie ľahko, paradoxne je to pre mnohé ženy veľmi ťažké zrealizovať.

Ak sa chcú dostať hore, existuje len jeden recept na úspech. „Nikto to za teba neurobí, iba sám môžeš. Všetky schopnosti a možnosti máme v sebe,“ zdôraznila speváčka, podľa ktorej ich stačí objaviť. Pomôže tiež premýšľanie o tom, kto som, čo potrebujem a jednoducho sa sústrediť len na seba a nevyhovárať sa na druhých. Podľa Martininých slov treba žiť pre seba, keďže život je príliš krátky.

Zo začiatku to bude ťažké