Mária Čírová pripravila synovi Hugovi nezabudnuteľnú oslavu. Jej slová ho dojali k slzám a rozcítila snáď každého

Radosť, dojatie a rodinné objatie. Speváčka Mária Čírová prežila uplynulý víkend v znamení veľkej oslavy.
Jej najstarší syn Hugo sfúkol na torte šestnásť sviečok a do dospievania vykročil so širokým úsmevom aj slzami dojatia. Speváčka zverejnila fotografie s popismi vo svojom instagramovom príbehu, kde sa podelila o úprimné momenty zo synovej oslavy.
Oslava v rodinnom kruhu
Narodeninová oslava sa konala podľa Nového času v jednej z reštaurácií na Záhorí, kde sa stretla najbližšia rodina aj priatelia. Mária Čírová pripravila synovi prekvapenie do posledného detailu – od výzdoby až po tortu, ktorú mu upiekla sama počas noci.
Na stole sa tak vynímala domáca torta plná čokolády a ovocia, z ktorej Hugo s úsmevom sfúkol všetkých šestnásť sviečok. Nechýbala dobrá nálada, smiech ani spomienky na detstvo, ktoré sa v ten deň symbolicky uzavrelo.
