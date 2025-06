Marek Fašiang si vďaka postave Ludwiga zažil niečo nové: Prehovoril o smrti jeho seriálovej postavy

Nikto nie je v bezpečí. Aspoň tak to vyplýva z desiatej série obľúbeného dobového seriálu. V posledných týždňoch sa diváci totiž nestačia spamätávať zo smrti viacerých postáv. Vždy, keď ich šokuje jedna, vzápätí dôjde k ďalšej. Po Maríne a Oľge sa k náhle zosnulým postavám pridal aj Ludwig.

Na návrat Mareka Fašianga sa mnohí diváci tešili. Pamätali si totiž Ludwiga ako láskavého muža, ktorý miloval Helgu. Z frontu však prišiel zmenený, a namiesto vášne k Helge, šiel z neho strach. Nakoniec sa rozhodol splniť si svoj sen o úteku s ňou a vzal so sebou aj malú Elizu, keďže zistil, že je jeho dcéra. Helga však bola odhodlaná svoju rodinu ochrániť, a bola to ona, kto stlačil spúšť, a pripravil tak Ludwiga o život.

O svojej smrti vedel vopred

Podľa Fašiangových slov si Ludwig v seriáli prešiel prerodom. Ako opísal pre TV Markíza, v prvej sérii bol podľa neho „dychtivý, horlivý dôstojník a skôr taký ten romantik vo vzťahu k Helge“. Avšak potom, ako sa Fašiangova postava vrátila do seriálu po dlhšej odmlke, sa zmenila, a herec sám Ludwiga označil za „ľahko psychopatického človeka“.

„Mne sa tento jeho vývoj veľmi páčil a veľmi som si to užíval, že som si to mohol celé vystavať,“ priznal herec. Už dopredu totiž vedel, kam bude jeho postava smerovať, a tak nezažíval taký šok ako diváci pred televíznymi obrazovkami. Navyše podľa jeho slov, od poslednej klapky prešli takmer dva mesiace, a preto vedel, ako bude vyzerať Ludwigova smrť, a to oveľa skôr, než diváci.

Fašiang tiež priznal, že mal pred touto scénou rešpekt, keďže to bola jeho prvá televízna smrť. „Pretože určite nie je jednoduché zahrať tú smrť vierohodne. Ale aj som sa zároveň tešil,“ priznal herec. Vyskúšal si totiž vďaka tomu niečo nové. Hrať Ludwiga si mimoriadne užíval, keďže aj v dabingu vždy radšej daboval negatívne postavy, a takou sa napokon stal aj Ludwig.

Moderátor Adam sa ho ešte spýtal, či ho prekvapilo, že jeho postavu nakoniec nezabil Walter Klaus, ako sa dalo predvídať, ale osudnou sa mu stala jeho životná láska. Fašiang odpovedal: „Aj áno. A dosť to naštrbilo naše vzťahy s Jankou Majeskou. Keď som sa to dozvedel, tak odvtedy náš vzťah skutočne nabral úplne iné rozmery a príliš sme sa už spolu nebavili a nekamarátali. Ale nie, žartujem, samozrejme.“