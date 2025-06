Chceli to zdramatizovať, ale nevyšlo im to. Pozorným divákom Ruže pre nevestu neunikol detail, ktorý odhalil víťazku

Ak patríte k verným fanúšikom šou Ruža pre nevestu, určite viete, akým štýlom sú tvorené ukážky k ďalším epizódam. Čo je však dôležitejšie, viete aj to, ako v nich hľadať skryté informácie. Či už o tom, kto vypadne, kto sám odstúpi alebo kto vyvolá konflikt. Napríklad podľa šiat Kristíny v tejto sérii diváci uhádli, že je to práve ona, ktorá sa rozhodla ísť domov.

Finále Ruže pre nevestu je už na dosah, no napriek tomu diváci stále hľadajú znamenia, kto šou nakoniec vyhral. Sociálnymi sieťami kolovalo meno víťazky, aj obe mená finalistiek, a preto diváci stále nevedia, čomu veriť. To, kto vyhrá, by im pritom mohol napovedať detail z ukážky k finálovej epizóde. Stalo sa tak totiž v oboch predošlých sériách, o čom sme vás dávnejšie informovali v článku.

Urobili to znova

Televízia už stihla zverejniť ukážku k finálnej epizóde tretej série. V nej diváci môžu vidieť Rasťovo rande s Karolínou aj s Aničkou, ako aj jeho bozkávanie sa s oboma. Potom prichádza dramatický moment ceremoniálu, po ktorom jedna z ružičiek musí opustiť vilu. Z ukážky a Rasťových slov sa zdá, že to bude Karolína. Povie jej totiž: „Prišiel som si sem nájsť priateľku, o ktorej budem presvedčený, že to so mnou chce naozaj skúsiť, pri tebe ale ten pocit nemám.“

Mohlo by sa teda zdať, že Karolínu po týchto slovách pošle domov, no súdiac podľa finálových ukážok z predošlých sérií, opak bude pravdou.

Ak ste sledovali aj prvú sériu Ruže pre nevestu, viete, že vtedy TV Markíza vytvorila ukážku k finále v rovnakom štýle. Všetko vyzeralo v poriadku a bez drámy, až kým sa neukázal posledný záber, na ktorom drží Tomáš Petranu za ruky a povie jej: „Prepáč.“ Ľudia si tak automaticky mysleli, že sa jej ospravedlňuje, že si ju nevybral, no v skutočnosti bolo všetko inak.

V druhej sérii zas ukázali v tejto ukážke moment, keď Radko hovorí Stanke, že by chcel mať po svojom boku extrovertku, čo ona, bohužiaľ, nie je a navyše ukázali aj Stankinu reakciu a vyzeralo to tak, že ju toto prehlásenie dosť zobralo. Aj to však bola len vystrihnutá scéna z celého ich rozhovoru, ktorá mala navodiť dojem, že ju Radko poslal domov. Všetci fanúšikovia Ruže pre nevestu však dobre vedia, že to bola práve Stanka, ktorá nakoniec vyhrala.